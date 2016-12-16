Bu Zamana Kadarki En Gerçekçi ve Ürkütücü UFO Görüntüsü!

Bu ayın başında ABD’nin Arizona eyaletinde çekilen bu videoda birazdan göreceğiniz görüntüler, muhtemelen şimdiye kadar gördükleriniz arasındaki en ürkütücüsü olacak.

İtiraf edelim ki uzayda bir yaşam ibaresine dair en ufak bilgi ya da görüntü bile bizleri her zaman heyecanlandırıyor. Hem koskoca evrende tamamen yalnız olmak size de üzücü gelmiyor mu? Şöyle küçük yeşil adamlarla karşılaşsak ne güzel olurdu… Neyse konumuza dönelim, aşağıda yer alan görüntüler pek de şakaya vurulacak cinsten değil gibi görünüyor.

1 Aralık’ta ABD’nin Arizona eyaletinde çekilen bu görüntüler, bir uzay aracının Dünya ile olan bağlantısını sanki kanıtlar nitelikte -gibi görünüyor-. UFO Sightings Daily yazarı Scott C Waring, Arizona’nın UFO’lar için bir üs olduğunu söylüyor. Söz konusu videonun bunu kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Waring, ‘Bu uzay gemisi bulutların arasında sanki göktaşı gibi görünüyor fakat gördüğünüz üzere bulutlardan aşağı doğru düşmüyor, tam aksine yukarı doğru çıkıyor’ diyor.

Şahsen bu zamana kadar izlediğim videolar arasında en gerçekçi bulduğum bu video oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?