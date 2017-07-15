Budizmin Ölüm Hakkındaki Ufuk Açıcı Öğretileri!

Budizm dini ölüm söz konusu olduğunda insanları çoğunun yaptıkları gibi davranmamamız gerektiğini söylüyor. Onu bir trajedi olarak görmememiz gerektiğine dair tüm insanlığı ilgilendiren öğretiler sunuyor.

Budizme göre ölüm bir son değildir. En nihayetinde bu dünyanın herhangi bir noktasında hayatımız ile kesişeceğinden dolayı hazırlıklı olmamız gerekir. Ondan saklanmak ya da ona karşı koymak imkansızdır.

Bu cümleler konuşmanın ya da yazmanın kolay olduğu cümleler değil elbette. Aşağıda dünya görüşleriyle tüm insanlara örnek olmuş budist ustaların ölüm hakkındaki düşüncelerini okuyacaksınız. Çift tırnak içindeki bu kelimeler, onları özümsediğiniz takdirde sizi rahatlatacak ve ufkunuzu açacak.

"Gelecek için plan yapmak, kuru bir gölge balık tutmak gibidir; hiçbir şey istediğiniz gibi yürümez, tüm planlarınızı ve hırslarınızı bırakın. Bir şey hakkında düşünmek zorundaysanız, ölüm saatinizin belirsizliğini düşünün.”

Sogyal Rinpoche

"Doğanlar bir gün ölecekler, bir araya gelenler dağılacaklar, birikmiş olanlar tükenecekler, inşa edilenler çökecekler, yükseklerde olanlar ne olursa olsun bir gün aşağıya inecekler.”

Sogyal Rinpoche

"Yaşlanma gençliği yok eder, hastalıklar sağlığı yok eder, hayatın bozulması tüm mükemmel nitelikleri yok eder ve ölüm de yaşamı yok eder. Harika bir koşucu olsan bile ölümden kaçamazsın. Büyülü gösterilerle, servetler harcadığınız tedavilerinizle bile ölümü durduramazsınız. Bu nedenle, ölüme hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır.”

Dalay Lama

“En büyük celladın yerini almaya çalışmak, bir çırak olup usta bir marangozun yerini almaya çalışmak gibidir. Ahşabı bir usta marangoz gibi şekillendirmeye çalışırken ellerini koruyabilen çok az insan var.”

Lao Tzu

Sevdiklerimizin hiçbirini kaybetmek istemeyiz ya da sonsuz olduğu düşüncesiyle yaşadığımız hayatlarımızdan kopma düşüncesi beyimize kramplar sokar. İşte öyle zamanlar geldiğinde bu sözleri hatırlamakta fayda var.