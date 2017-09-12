Bugatti Chiron 400km/h ile Yeni Bir Dünya Rekoru Kırdı!

Dünyanın en büyük spor otomobil üreticilerinden olan Bugatti, yeni Chiron modeli ile yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Bugatti, Almanya’nın Ehra-Lessien test pistinde gerçekleşen test sürüşünde dünyanın en güçlü motorlarından birine sahip olan Bugatti Chiron ile yeni bir rekora imza attı. Sürücü koltuğunda eski Formula 1 pilotu Juan-Pablo Montoya'nın oturduğu aracın 0’dan 400km/h hıza çıkıp yeniden 0’a inmesi yalnızca 41,96 saniye sürdü.

Bugatti Chiron, 8 litrelik bir motoru olan 1500 beygir gücünde gerçek bir canavar. Elbette böyle bir canavarı elde etmek kolay değil. Bir Chiron almak isterseniz 2,65 milyon doları gözden çıkarmanız gerekecek. Belki bu bile yeterli olmayabilir, çünkü araçtan yalnızca 300 adet üretildi.

Rekor denemesi için direksiyonun başına geçen Kolombiyalı pilot Montoya, özel güvenlik kostümleri giymeyi reddetti. Montoya, aracın hızlı olduğu kadar frenlerinin de etkileyici olduğunu, bu nedenle özel güvenlik ekipmanlarına ihtiyaç duymadığını belirterek şu ifadeyi kullandı: ‘’Araç bana kendimi öyle güvende ve emniyette hissettirdi ki tamamen rahatladım. Araçla geçirdiğim iki gün boyunca inanılmaz keyif aldım.’’

Juan-Pablo Montoya, 0-400-0km/h hızlanma ve durma rekorunu yalnızca 41,96 saniyede, 3 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirerek adını tarihe yazdırdı. Bugatti ise şimdiden gözünü yeni rekora dikmiş durumda. Şirket, önümüzdeki yıl gerçekleştireceği denemede Bugatti Veyron Süper Sport ile 430km/h hıza çıkmayı planlıyor.

Bugatti Chiron'un muhteşem rekorunun hızlanma bölümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.