Bugatti Chiron Süper Lüks Bir Tekne Oldu!

Bugatti’nin yeni nesil efsanevi otomobili Chiron, Palmer Johnson tarafından süper lüks bir tekne haline getirildi.

Otomobil tutkunu herkesin hayallerindeki araçlardan biri olduğunu düşündüğümüz Bugatti Chiron, Palmer Johnson isimli ünlü tekne üreticisi tarafından süper lüks bir tekne haline getiriliyor.

Tamamen performans odaklı olan Niniette 66 isimli tekne, 2.1 Milyon Dolar gibi devasa bir fiyata sahip. Aynı zamanda 1200 beygir güç üreten bu süper lüks tekne, hem dışarıdan hem de iç dizayn bakımından Bugatti Chiron efsanesine sadık kalınarak hazırlanmış. 20 metre uzunluğunda olan tekne, MAN tarafından üretilen motora sahip olan tekne, su üzerinde 44 knot, yani 80km hıza çıkabiliyor.

İç tasarımı ile tamamen süper lüks kategorisinde olan ve muhteşem bir sportif dizayna sahip olan Niniette 66, sadece 66 adet üretilecek özel bir seri olacak.