Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel bir araba satıcısı, Bugatti Chiron ve Pagani Huayra gibi oldukça lüks segment arabaları, Bitcoin karşılığı satacağını açıkladı!

Bitcoin'in gerçek dünyadaki kullanım alanları gittikçe çoğalıyor. En son Bitcoin ile Lamborghini alınabileceğini haber yapmıştık. Hatta ülkemizde KasapDöner'de şubelerinde Bitcoin'in artık geçerli olacağını duyurmuştu. Günlük hayatta da kripto paraların kullanılması ve Bitcoin'in basit bir yatırım aracı ve neredeyse bir saadet ziinciri gibi görülmesini engelleyecek en önemli süreçlerden biri.

Çünkü özellikle de Bitcoin olmasa da, şahsen kripto paraların geleceğin ekonomi sistemi olacağının kanaatındayım. Bu anlanlamda da benim gibi bu fikirde olanları destekleyecek olan haber yine ABD'den geldi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir otomobil galerisi, Bugatti Chiron ve Pagani Huayra, satışlarını Bitcoin ile gerçekleştireceğini duyurdu.

Yaklaşık iki arabanın da değeri 6 milyon dolar civarlarında. Yani eğer bu galeriden bu iki arabadan birini alacaksanız son kura göre yaklaşık 450 BTC vermeniz gerekecek. Bu anlamda şimdilik lüks tüketime dahil bir harcama biçimi olsa da, zamanla kripto paralar günlük hayatın her alanına girecek gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bitcoin yatırımınız olsa, böyle değerlendirmek ister miydiniz?