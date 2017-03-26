Bugatti Fabrikasında Yeni Chiron Nasıl Test Ediliyor?

Bugatti Chiron, fabrikada ne gibi testlere tabii oluyor?

Bugatti'nin yeni canavarı Chiron'u henüz en üst hız limitindeyken, yani bir başka deyişle 'aksiyon halindeyken' henüz göremedik. Fakat Bugatti'nin fabrikasında yeni aracına uyguladığı test videolarına göre Chiron baya sağlam bir güç ve dayanıklılık ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Fabrikasında Chiron'u pek çok testten geçiren Bugatti'nin bu testleri hem araca, hem de aracın motoruna yönelik. Dört tubolu, 8.0litre W16 motor, şiddetli sarsıntılar vb durumlara karşı dayanıklı şekilde geliştirilmekte ve yapılan testler de buna yönelik. Aynı şekilde arabanın yüksek süratlerdeki yol tutuşu ve ani hareketlere karşı tepkiler de uygulanan testlerde gözlemlenen şeyler arasında.

Bugatti, Chiron'u en yüksek hızına çıkacağı test için 2018 yılını bekliyor. Şu an için otomobil sektöründe dolaşan söylentilere göre Chiron, saatte 464 km/s gibi ciddi bir sürate çıkabilmekte.