Bugatti Veyron'la Kapışacak Kadar Güçlü 1200 Beygirlik VW Golf!
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Bugatti Veyron'la Kapışacak Kadar Güçlü 1200 Beygirlik VW Golf!
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, kendi karakterini pek yansıtmayan 1200 beygirlik motoru ile devlere meydan okuyacak nitelikte.

Volkswagen Group'ın bünyesinde süper spor otomobil markaları Lamborghini ve Bugatti bulunuyor. Ne var ki ortalamanın üstündeki bir Volkswagen Golf bile inanılmaz beygir gücüne ulaşabilir. Görünüşe göre Alman şirketin motor mimarisi "olanaksız" gibi görünen şeylere bile olanak tanıyor.

Boba Motoring isimli bir turing ve modifikasyon firması, standart 2.0 litre, dört silindirli ve 16 valflı bir bir Volkswagen Golf modelini alıp 1233 beygire taşımayı başardı. Çok daha çarpıcı olan nokta ise Volkswagen Golf'ün eski bir üçüncü nesil Golf olması. Aracın tork gücü ise 806 nm olarak belirlenmiş.

Motor gücü ne kadar artırılmış olursa olsun, son derece eski bir model olan üçüncü nesil Golf'ün hızlanma değerleri, Bugatti  ve Lamborghini ayarında değil. 1500 kilo ağırlığındaki araç 100 kilometreye 8 saniye civarında ulaşırken, 300 kilometre/ saat son sürate ulaşabilir.

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Kaynak : https://www.digitaltrends.com/cars/1200hp-volkswagen-golf-specs-performance-video/
Etiketler: lamborghini, volkswagen, bugatti
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