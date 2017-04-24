Bugün Bir Google Pixel Almak Tam Bir Saçmalık!

Google, kullanıcılarına piyasaya çıkışından bu yana yarım sene geçen bir cihazı sunamıyor. Küresel çapta tanıtılan Pixel, sınırlı sayıda ve uzun bekleme süreleri ile kullanıcılara ulaşıyor.

Pixel'de büyük bir başarı elde etmesi için Google'ın hala anlaması gereken kritik bir eksikliği var.

20 Nisan’da Google Pixel’in satışa sunulmasının altıcı ay dönümüydü. Altı ay sonra Google açıklanamaz bir şekilde Pixel modellerini hala stokta tutamıyor. Ülkemizde ne kadar satışa sunulmasa da yurt dışında firmanın internet mağazası Google Store çoğu ülkeye de stok sağlayamıyor.

Satışın açık olduğu yerlerde "Satın al" üzerine tıkladığınız zaman modeller (siyah 32GB Pixel veya gümüş 128GB Pixel XL gibi) bile iki ila dört haftalık zaman dilimlerinden sonra kullanıcılara ulaşıyor. 180 günden fazladır satılan bir telefonun stok durumunu daha iyi seviyelere getirmek, Google için zor olmasa gerek. Ancak firmanın tedarik zincirini kontrol etme konusundaki başarısızlığı ürettiği amiral gemisi için takdire şayan.

Telefon almak zor olduğunda, şirketin popüler olduğu görüşü her zaman tüketiciyi ikna etmiştir. Fakat kendimizi kandırmayalım, talebin herhangi bir şirketin telefonları üretme kabiliyetinden daha meşru bir oranda stok kabiliyeti de şart, hatta çok daha önemli. Perakende kanalları sınırlamak, Amazon veya Best Buy'a benzemek yerine Google Store'dan ya da Verizon'dan satın alabilmek, tedarik baskısını azaltmak için tek başına yeterli düzeyde. Mesele firmanın, Pixel modellerinin bulunabilirliğiyle ilgili beklentilerini nasıl belirlendiği aslında.

Piyasaya sürülmüş çeşitli stratejilere uzun yıllar boyunca satışa sunulmuş Nexus cihazlarından sonra Pixel modelleri, üst düzey bir telefon için piyasada bulunan “herkes” için açıkça tasarlanmış ve duyurulmuştur. Telefonların oluşturulma şekli, etkili reklamcılıkla ilgili büyük harcamalarla eşleştirildiğinde, genel tüketicilerin beklentisi aslında ulaşılabilir bir telefon olacağı yönündeydi ve Pixel satın almak isteyenler, Google’ın beceriksizlikleri ile başa çıkmak ve en sonunda da pes etmek zorunda kaldılar.

Ancak bir sorun var: Google'ın sürekli Pixel reklamlarıyla hedeflediği normal tüketiciler kutuda "Apple" veya "Samsung" yazmadığı sürece bir telefon beklemiyor. Bu duruma rağmen, potansiyel alıcıların önemli bir kısmı bir mağazaya girmek ya da bir web sitesini ziyaret etmek ve bugün mevcut en son telefonu satın almak istiyor. Elbette bunun için oturup telefonun stoklanabilmesi için üç hafta beklemek ve ardından elinize ulaşması için iki hafta daha beklemek gerekiyor. Google Pixel'lerini her yerde stokta tutamıyorsa, hedeflediği pazar bazında oldukça büyük bir kayıp yaşadığı söylenebilir.

Diğer Android üreticileri bir tedarik zincirinin nasıl yönetileceğini çok daha iyi biliyorlar. Samsung, LG, Huawei, Motorola, HTC hatta OnePlus hatta ve hatta Xiaomi bile, dünya çapında telefonları çok miktarda nasıl temin edilebileceğini biliyor. Binlerce fiziksel mağazada telefon almak için gereken fırsatları ve taahhütleri olmasının yanı sıra, yalnızca internet satışlarının dağıtımı için birkaç depo kiralamak/satın almak bile bir çözüm niteliğinde.

Telefonların üretimini, sevkiyatını ve dağıtımını yönetmek için gerekli zaman ve para harcayan kurumları küçümsemek istemiyorum. Ancak Google, genel tüketici için bir telefon tasarladı ve on milyonlarca dolarlık reklamları bu kitle için harcamışken, potansiyel kullanıcılar satın almaya gittiğinde cihazlara ulaşamadılar. Google’a yakışmayan devasa bir tutarsızlık söz konusu. Bunun nasıl gerçekleştiğine dair bir açıklama Google tarafından yapılmıyor fakat tepkilerin farkında olduklarını da biliyoruz.

Size şu soruları sorarak bu Google güzellemesinin sonuna gelmek istiyorum:

Eğer ülkemizde kolayca ulaşılabilir olsaydı Google Pixel alır mıydınız? Mevcut stok krizi etkisi altında 1 ay kadar beklemeniz gerekse bile cihazlardan almak ister miydiniz?

Ne düşündüğüz son derece önemli ve bu konunun okuyucularla tartışılması gerektiğini düşünüyor, yorumlarınızı bekliyoruz.