Bugün Doğan Bir Çocuk, Gelecekte Araba Kullanma Deneyimi Yaşayamayacak

Merkezi San Diego’da bulunan Bağlamsal Robotik Enstitüsü’nün başkanı olan Henrik Christensen, bugün doğan bir çocuğun gelecekte araba kullanma keyfi yaşayamayacağını söyledi.

Otonom araçların geleceği konusunda oldukça ilginç açıklamalarda bulunan Bağlamsal Robotik Enstitüsü’nün başkanı olan Henrik Christensen, tahminlerine göre bugün doğan bir çocuğun hiçbir zaman otomobil kullanamayacağını, şoförsüz yani otonom araçların 10-15 yıl gibi bir sürede hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacağını öngördüğünü belirtti. Christensen’e göre günümüzde ‘lüks’ olarak tanımlanan otonom araçlar, yakın bir zaman sonra ortalama gelirlere sahip tüketicilerin erişebileceği bir teknolojik ürün olacaklar.

Trafikle ilgili herkesin acı bir tecrübesi muhakkak vardır. Park yeri sorunu, insan merkezli trafik kazaları gibi bu sorunlar, Christensen’e göre otonom araçların hayatımıza girmesiyle birlikte tarihe karışacaklar. Otonom araçların ayrıca insanların üretkenliğinin artmasını sağlayacak bir gelişme olduğunu da söyleyen Christensen, bunu şu cümlelerle açıklıyor:

“Otomobilimi sürmeyi seviyorum fakat San Diego’da gün boyunca ortalama bir vatandaş 1 saatini direksiyon başında geçiriyor. Bu süreyi şoför koltuğunda oturmak yerine görece daha üretken bir şekilde harcayabilir. Yaklaşık 20 yıl sonrasından söz ediyorum. Artık otomobil sahibi olmayacağız, otomobil bir servise dönüşecek ve sizi iş yerinize ulaştıran otomobile “beni saat 5’de buradan al” dediğiniz zaman kazandığınız zamanı düşünsenize. Otopark arama, yürüme ve tabi ki otomobil sürme gibi dertler yok. Tam bizim neslimize uygun.”

Bunun dışında Toyota’nın Ar-Ge bölümü başkanı Gill Pratt’e göre 5. seviye otonom araçlara geçiş dönemi için önümüzde katetmemiz gereken daha çok uzun yıllar var. Elon Musk ise Christensen’e tamamen destek çıktığı şu açıklamayı yapıyor: 2017, Tesla otomobillerinin tamamen otonom olacağı bir yıl olacak.