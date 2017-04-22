Bugün Dünya Günü! Dünyamız ise Uzaydan Bakın Nasıl Görünüyor!

22 Nisan dünyamızın yaşamı ve güzelliğine, karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek adına pek çok ülkede "Dünya Günü" olarak bilinmekte ve kutlanmakta.

Bugün, Dünya Günü'nü 7 Aralık 1972'de Apollo 17 uzayaracından Dünya'dan 29.000 km uzaklıktan çekilen ve yerküremizi bütün olarak gösteren ünlü fotoğraf "Blue Marble" (Mavi Bilye) ile kutluyoruz.

Astronotlar genellikle uzaydan çekilen en güzel manzaranın Karayipler ülkesi 'Bahamalar' olduğunu söylemekteler. İnsanların çoğunluğunun başkent Nassau'da yaşadığı,700 adadan oluşan bu takım ada "Cennet Adası" olarak da bilinmekte.

Burada da, Kuzey ışıkları -Aurora Borealis- Arctic'in üzerindeki atmosferde dans ediyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İtalya'nın yüzen şehri Venedik ise, işte bu şekilde görüntülenmekte. Şehir, MS 400 civarından beri dünyanın en eşsiz şehirleri arasında sayılmakta.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Expedition 42 uçuş mühendisi Terry W. Virts tarafından alınan bu görüntüde ise, güneşimiz Meksika Körfezi kıyılarında batıyor.

Bu da Mackenzie Nehri'nin kıvrımlı yolu. Bu görüntü, 7 Kasım 2016'da Landsat uydusu tarafından çekildi ve resimdeki Inuvik (Mackenzie'nin sağında), 3.000'den fazla

insana ev sahipliği yapmakta.

Işık kirliliğinden ötürü, Samanyolu'nu hep böyle ihtişamlı görüntüleyemiyoruz. Ancak bu fotoğrafla ne kadar muazzam olduğunu görüntüleyebilmişiz.

Namib Kum Denizi yaklaşık 900.000 hektarlık bir alanı kaplıyor ve bazı astronotlar ISS'den görülecek en muhteşem şeylerden biri olduğunu söylüyorlar.

İtalya'nın çizmesini ISS'den fark etmek oldukça kolay görünüyor.

İyi geceler, Dünya! Geceleri de dünyamız böyle görünüyor.