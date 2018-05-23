HTC'nin yeni amiral gemisi U12 Plus, pek çok etkileyici özelliği ve güçlü donanımı ile birlikte tanıtıldı. İşte U12 Plus'ın en dikkat çeken 10 özelliği.

HTC, U12 Plus ile bu yılki en iddialı amiral gemisini tanıttığını söyledi. Bu açıklama, şirketin U12 Plus’a verdiği önemi açık bir şekilde gösteriyor. Peki U12 Plus’ı bu kadar özel yapan şey ne? İşte yeni HTC U12 Plus’ın en dikkat çeken 10 özelliği:

1- Edge Sense 2

Edge Sense 2, telefonunuz avucunuzdayken sıkarak çeşitli işlemleri gerçekleştirebildiğiniz bir özellik. Edge Sense 2’nin en güzel özelliği ise üçüncü taraf uygulamaları destekliyor olması. Örneğin; Google Haritalar’ı açtığınızda telefonu hafifçe sıkarsanız ekrana iki kez seri dokunmuşsunuz gibi uygulama haritayı yakınlaştırır.

2- Çift Arka Kamera

12 megapiksel çözünürlüğündeki geniş açılı ana kamera çektiğiniz fotoğrafa tüm nesneleri sığdırabilmenizi sağlarken, 16 megapiksel çözünürlüğündeki ikincil telefoto kamera, 2x optik yakınlaştırma gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca video çekim kalitesini de arttıran HTC, U12 Plus ile birlikte 4K 60fps video kaydına izin veriyor.

3- Daha Kompakt Tasarım

HTC’nin U11’e göre gerçekleştirdiği önemli yeniliklerden biri de tasarım oldu. U11 şık bir telefon olsa da tek elle kullanıma pek uygun değildi. Fakat U12 Plus, hem incelen çerçeveleri, hem de 18:9 formatındaki dar, uzun ekranı ile tek elle kullanımı çok daha kolay hale getiriyor.

4- Gelişmiş Ses Teknolojisi

HTC, gelişmiş BoomSound teknolojisi ile rakiplerine göre oldukça üstün bir ses kalitesi sunuyor. Yeni U12 Plus, mevcut teknolojinin en güncel hali ile çok daha yüksek ve doygun bir ses deneyimi sunuyor. Cihazda herhangi bir kulaklık girişi bulunmasa da USB Type-C kulaklıklar kutudan çıkıyor.

5- Cihazın İçini Görün

Günümüzde çoğu amiral gemisi, cam arka panel tasarımı ile geliyor. Fakat HTC, bu durumu bir adım öteye götürerek yarı saydam renk seçeneği sunuyor. Yarı saydam HTC U12 Plus sahipleri cihazın arkasına baktıklarında, 2018 yılının en performanslı telefonlarından birinin parçalarını görebiliyorlar.

6- Güçlü İşlemci

HTC U12 Plus gücünü Android ekosisteminin mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 845’ten alıyor. 6GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz, bu sayede performans konusunda kullanıcılarının içinin rahat olmasını sağlıyor.

7- Gelişmiş LCD Ekran

Bugünlerde AMOLED ekranların daha popüler olduğunu söylemek mümkün. Fakat HTC, U12 Plus kullanıcılarının ekran yanması ya da diğer AMOLED ekran sorunları ile uğraşmaması için LCD ekran kullanmayı tercih etti. Fakat şirket, kullanıcıların daha canlı renkler isteyeceğini bildiğinden cihaza bir DCI-P3 renk modu ekledi.

8- Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık

Günümüz akıllı telefonlarında suya ve toza karşı dayanıklılık vazgeçilmez bir özellik haline gelmiş durumda. HTC U12 Plus, IP68 sertifikası sayesinde herhangi bir su sıçraması ya da toz gelmesi halinde içinizin rahat olmasını sağlıyor.

9- Hızlı Şarj

HTC U12 Plus, 3500 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip. Bu da cihazın bir günü rahatlıkla çıkarabileceği anlamına geliyor. Yine de hızlı şarj, büyük pili olan akıllı telefonlar için çok ciddi bir kolaylıktır ve U12 Plus, QuickCharge 3 ve QuickCharge 4 standartlarını destekliyor.

10- Biyometrik Güvenlik

Akıllı telefonlarımızda hemen her verimizi depoladığımızı düşünürsek, güvenliğin önemini anlatmamıza gerek kalmaz. U12 Plus, kullanıcılarına hem parmak izi hem de yüz tanıma kilidi kullanma imkanı sunuyor. Eğer kararsız kalırsanız iki teknolojiyi aynı anda da kullanabilirsiniz.