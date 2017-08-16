HTC'nin FCC'de yaptırdığı test esnasında görüntülenen bazı etiketler, yeni telefonun Pixel 2 olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve ne gibi özelliklere sahip olacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos’ta HTC yapımı Google Pixel ve Pixel XL FCC’ye ulaşarak, HTC’nin yaptığı telefonlarla ilgili haberleri doğrularken, bazı özellikler de açığa çıkmıştı (işin komik tarafı telefonlar hala Nexus adını taşıyorlardı). Bugün yine 15 Ağustos ve HTC bir kez daha son yaptığı telefonu (ki, Google Pixel 2 olduuna inanıyoruz) göstermek üzere sahneye çıktı.

Peki bunun yeni Google Pixel olduğunu nereden biliyoruz? Bazı işe yarar ip uçları var elimizde.

Her şeyden önce FCC için yapıştırılan e-etiketin nerede olduğuna götüren görüntülere bakın. Gözünüze çarpan özel bir şey var mı?

Birincisi, bu işaretler Pixel telefonlara özel navigasyon butonları. HTC hala sadece kapasitif butonlar kullanıyor. Bu nedenle bunun, Google’ın Pixel navigasyon stilini çalmayı başaran yeni bir HTC modeli olmadığını biliyoruz. İkincisi, ayarlar menüsü, HTC’nin ‘Sense’ yazılımına değil, Android’in mevcut yazılımına daha çok benziyor. Son olarak bu telefon Android 8.0.1 üzerinde çalışıyor. Bu da heyecan verici bir durum zira, Android 8.0.1 henüz piyasalarda mevcut değil. HTC’nin bir telefon yaptıktan sonra FCC’deki test esnasında Android’in henüz yayınlanmamış bir versiyonunu Google’dan önce kullanacağını düşünebiliyor musunuz? Hayır, biz böyle düşünmüyoruz.

Ayrıca bu özel ekran görüntüleri takımı bize daha fazla şey gösteriyor. ‘Diller’ bölümünün altındaki merkezde yer alan ekran görüntüsüne bakın. Hoşunuza giden bir şey gördünüz mü? Evet doğru, Pixel 2, ‘Assistant için telefonu sıkıştırın’ sloganını ifade eden ‘Active Edge’ özelliğini taşıyacağına dair bir teyid bu. Evet, Pixel 2’de bükülebilir kenarlık olacağına dair söylentiler doğruymuş.

Fakat henüz bitirmedik! Bu telefon özelde 64GB depolama alanına sahip. 50.66GB alan boş iken “%21’lik depolama alanı kullanıldı” ibaresi dikkatinizi çekti mi? Biraz matematik kullanacak olursak, bunun toplamda 64GB’a denk geldiğini anlayabiliriz. Yani yeni Pixel serisi telefonların depolama alanları 64GB olacak. Orijinal Pixel ve Pixel XL 32 ya da 128 GB hafıza ile gönderilmişlerdi. 64GB’lık bir model yoktu. FCC bu telefonu ‘Üretim Birimi’ olarak adlandırıyor.

Devamla belirtmek gerekirse ‘mw8998’ kodlamasını gösteren ana bandı göreceksiniz. Bu da telefonun üzerinde çalıştığı Qualcomm chipset’e gönderme yapıyor olsa gerek. Örneğin Pixel ana bandı ‘8996’ numarası eklenmiş olarak gösterir. Görünen o ki Pixel, Qualcomm Snapdragon 821 ya da MSM8996 chipsetini çalıştıracak. Pixel 2 ve Pixel XL 2’nin Snapdragon 835 (Ya da belki de 836 olabilir mi?) chipsetini çalıştıracağı yönünde rivayetler var. Bu da MSM8998 olacak görünüyor. Snapdragon 820 ve 821’in her ikisinin de MSM8996 dizisine denk geldiğini unutmayalım. Yani Pixel 2’nin en azından Snapdragon 835 chipseti çalıştıracağını biliyoruz.

Son olarak telefonun etiketi. FCC ID’nin NM8G011A olduğunu göreceksiniz. Pixel ve Pixel XL geçtiğimiz yıl NM8G-2PW2100 ve NM8G-2PW4100 olarak adlandırılıyorlardı. Buradaki kırılma noktası NM8 ve HTC’nin FCC imtiyaz kodu. Geriye G011A kalıyor. Bu da Pixel 2’nin olası model numarası. G burada Google anlamına geliyor tabii.

Pixel XL 2 için LG’nin listelerine baktık ama henüz bir şey bulamadık. Öyle ya da böyle HTC bu yolla önemli bazı bilgiler sağlamış oldu. Bu nedenle kendilerine teşekkür ederiz.