‘Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması’ Nasıl ve Ne Zaman İzlenecek?

Aynı anda 3 Ay tutulması gerçekleşecek, biricik uydumuz Ay her zamankinden daha yakın, daha parlak daha mavi ve kırmızı olacak. Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması, en son 152 yıl önce gerçekleşmişti.

Dünya ve Ay arasındaki mesafeler, yılın bazı dönemlerinde artıyor bazı dönemlerinde ise azalıyor. Yeröte ve yerberi denilen bu göksel olayların ardında, Ay’ın Dünya çevresinde yaptığı yörüngesel hareketler var. Normal zamanlardan yer küreye daha yakın olduğu dönemlerde yerberi olayını yaşıyoruz ve bu olay “Süper Ay” olarak biliniyor. Ay, normal zamanlardan %14 daha büyük ve %30 daha parlak gözüküyor. Fakat sık sık yaşanan bu durum, aynı anda farklı Ay tutulmalarıyla birlikte yaşanacak.

31 Ocak 2018 tarihi itibariyle, en son 152 yıl önce gerçekleşen bir göksel fenomeni izleyeceğiz. Bir Tam Ay Tutulmasıyla birlikte, yerberi konumundan dolayı Süper Ay olayı da yaşanacak.

Türkiye saatiyle 13.51’de başlayacak süreç, saat 19.08’e kadar gözlemlenebilecek. Ancak coğrafi konumumuz gereği, bakır rengini tam olarak algılayamayabiliriz. Diğer taraftan Süper Ay tutulmasını bu saatler içinde izleyebileceğiz. Süper Kanlı Mavi Ay tutulmasını en rahat gözlemleyen ülkeler ise kuzey ülkeleri olacak.

Peki Mavi Ay ve Kanlı Ay nedir?

Yukarıda da söylediğimiz gibi Süper Ay, uydumuzun gezegenimize en yakın durduğu anlardan yaşanan bir Ay tutulması türüydü. Aynı anda yaşanacak diğer iki Ay olayı ise şöyle:

Mavi Ay: Her 2.5 yılda bir tek başına gerçekleşen bir olaydır. Genel kanının aksine ayın rengi mavi olmayacak çünkü bu isim, kültürel etmenlerle verilmiş bir isim. Mavi Ay, bir ay içinde yaşanan ikinci dolunay olayına verilen addır. Yani Ay mavi olmayacak, Ocak ayı bitmeden göreceğimiz ikinci dolunay olacak, bu nedenle ona Mavi Ay denecek.

Kanlı Ay: Aslında diğer adıyla Tam Ay Tutulmasıdır. Dolunay konumundaki ayın Güneş’ten yansıyan ışınlarla bakır rengini almasından dolayı verilen isimdir. Ülkemizden ayın bakırımsı rengi çok fark edilmeyecek olsa da saat 19.00’a doğru bazı bölgelerde gözlemleyebileceğiz.

Süper Kanlı Mavi Ay olayını kaçırmamak ve bir daha 150 yıl beklememek için bugün 13.51-19.08 saatleri arasında gökyüzüne bakın. Eğer işinden ya da farklı nedenlerden dolayı gözlemleyemeyecekseniz, canlı yayını izlemek için şuraya tıklamanız yeterli.