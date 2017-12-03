Bugün İlk SMS'in Gönderilmesinin 25. Yılı!

Bugün, gönderilen ilk kısa mesajın yani 'SMS'in 25. yıl dönümü. Kutlu olsun!

Tuşlu telefonların en popüler zamanları, özellikle dönemin liselileri tarafından kıvılcım çıkacak düzeyde, parmakların tuşlar üzerinde gezindiği zamanlar. Küçük ekranlar, MMS gönderebilenlerin, hayretli bakışla maruz kaldığı zamanlar. Çok eskilerden değil 8-10 sene öncelerden bahsediyorum. İşte birçoğumuzun gençlik dönemlerinin en önemli iletişim aracı olan kısa mesaj servisinin yani SMS'in bugün 25. yılını kutluyoruz. Artık her ne kadar hat şirketleri tarafından tarifelerin yanına promosyon olarak binlerce verilse de hala kıymetini bilenler tarafından hatırı sayılır bir noktada tutuluyor.

Mesajlaşmanın vücut bulmuş hali olan SMS ilk kez gönderildiğinde tarihler 02 Aralık 1992'yi gösteriyordu. Vodafone'da çalışan 22 yaşındaki bir mühendis olan Neil Papworth, ilk SMS'i gönderen kişi olmanın haklı gururunu yaşadı. Ancak burada belirtmemiz gereken bir nokta bulunuyor ilk kısa mesaj bir cep telefonundan gönderilmedi. Genç mühendis Vodafone yöneticisi Richard Jarvis'e gönderdiği bu mesajı ("Mutlu Noeller") bilgisayardan yollamıştı.

Daha sonra dün büyük bir kavganın ilk raundunu kazanarak çıkan Nokia, 1993 yılında 160 karakter sınırlamasıyla bir telefon piyasaya sürdü. 1999 yılına geldiğinde birçok operatör tarafından faaliyete sokulan SMS'ler artık iyiden iyiye kullanılır oldu hatta Japonya'da emojinin temeli de atıldı.

SMS'in bulunmasından bu yana geçen 25 yılda nelerin yaşandığına çoğumuz tanığız ancak kısa bir özet geçmek gerekirse; telefonun popüler olarak kullanılmaya başlandığı sıralarda 13-14 yaşında olan nesil SMS kullanımını çok büyük bir noktaya taşımıştı. Bir dönem hat şirketleri kontör yükleyenlere yüklediği kontör kadar SMS hakkı tanıyordu. Şimdi ise SMS, WhatsApp ve iMessage gibi uygulamaların hafiften gölgesinde kaldı ancak hala direnmeye devam ediyor.