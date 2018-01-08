Bugün (Pazartesi) Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 34. doğum günü olmasına rağmen ülkesinde hiçbir kutlama yapılmıyor. Bu hakkında çeşitli dedikodular çıkan bir lider ve ülke için oldukça tuhaf bir durum. Peki neden kutlamalar yapılmıyor?

Kuzey Kore ve liderleri Kim Jong Un ( hatta babası ) hakkında birçok söylenti dolaşıyor. Çoğu Güney Kore bağlantılı olan söylentilerden hiçbirisi net bir şekilde kanıtlanamıyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda yaşanan olaylar Kim'in doğum gününün Kuzey Kore tarafından örtbas edildiğini de ortaya çıkartıyor.

Son olarak, eski bir NBA yıldızı olan Dennis Rodman çok konuşulan Kuzey Kore ziyaretinde oyanan gösteri maçı sonrası Kim Jong Un'un doğum günü vesilesiyle "Happy Birthday" şarkısını söylemişti. Ancak garip bir şekilde ünlü basketbolcunun şarkıyı söylemesinden sonra halka açıklama yapan hükümet yetkililerinin Kim'in doğum gününden bahsetmeden "özel bir şarkı" tanımında bulunmaları oldu.

Bu durumla ilgili bazı iddialar dolaşıyor. İlk olarak 1998 ile 2001 arasında Kuzey Kore'de yaşamış olan Hazel Smith adlı araştırmacı bu durumun şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Smith, buna sebep olarak ise Kim'in babasının ve büyükbabasının doğum günlerinin zaten ulusal tatiller olduğunu bir üçüncüsüne gerek olmadığını belitiyor. Ayrıca Smith, bu tip ulusal kutlamaların oldukça maliyetli olduğunu ve açık hava partileri için havanın çok soğuk olduğunu dile getiriyor.

Bir diğer öne sürülen sebep ise Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri sebebiyle başta ABD olmak üzere BM'nin ülke için uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde halkın giderek daha da hoşnutsuzlanması olarak belirtiliyor. Zira BM, geçen yıl Pyongyang aleyhinde yapılan çok sayıda ekonomik yaptırımdan ötürü nükleer kalkınmanın cezalandırılmasını onaylamıştı. Yine Güney Kore merkezli haberlere göre son yapılan nükleer deneme sonrası uygulanan yaptırımlar ve kömür ticaretinde yaşanan düşüş Pyongyang yönetimini halkın gözünde düşürdü. Ancak ne olursa olsun Kim ve Kuzey Kore ile ilgili herhangi net bir şey bilinmiyor zira söylenenlerin çoğu kara propaganda olarak biliniyor.

Bir diğer sebep ise Kuzey Kore liderinin büyük bir kişiliğe sahip olmaması olarak gösteriliyor. Bazı uzmanlar ise Kim'in halk adamı olarak anılmak istediğini milli bir bayram ilanının bu imaja zarar vereceğini düşünüyor.