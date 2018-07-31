Bugün Ortaya Çıksa 900 Milyon İnsanı Öldürecek Olan Virüs

Bilim insanları, grip gibi çabucak yayılabilecek olan bir virüsün senaryosunu simüle ettiler. Bu virüs ortaya çıkacak olsa, kısa sürede 900 milyon insanın canına mal olabilir.

İngiltere'de araştırmalarını sürdüren bilim insanları, uzunca süredir ortaya çıkabilecek virüslerin simülasyonunu gerçekleştiriyor. Bu simülasyonda yapılan son deneye göre, ilk 20 ay içerisinde tam 150 milyon insan hastalık sonucunda hayatını yitiriyor.

İnfluenza gribi benzeri, çabuk yayılabilen bir hastalığın, ilk 20 ayda İngiltere nüfusunun 2 katına etki edecek güçte olduğu söyleniyor. Hükümetlerin ve sağlık örgütlerinin hastalığa vereceği reaksiyon da simülasyona dahil edilen unsurlar arasında.

Clade X adı verilen bu virüsün ortaya çıkması durumunda, 2002'de ve 2003'te bulaştığı insanların %10'unun ölümüne sebep olan SARS virüsünden bile korkutucu etkileri olabilir. Araştırmanın başındaki isim Eric Toner, uzun vadede virüsün 900 milyona yakın insanın ölümüne sebep olabileceğini düşünüyor.

Senaryoya göre, Amerika Birleşik Devletleri 20-25 milyon insanın ölümünden sonra diğer devlet başkanlarıyla durumu görüşmek için toplanacak. Virüsten etkilenecek başlıca ülkeler Almanya, Venezuela ve İngiltere olarak görülüyor.