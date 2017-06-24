Bugün Steam Yaz İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 10 Oyun!

Steam Yaz İndirimleri tüm hızıyla devam ediyor.

22 Haziran akşamı resmen başlayan Steam Yaz İndirimleri, her sene olduğu gibi bu sene de pek çok oyunu ciddi indirimler ile karşımıza sunmuş durumda. İndirimlerin ilk başladığı saatlerde aşılı yüklenilme sebebi ile birkaç saat kullanım dışı kalan Steam, daha sonrasında toparlamış ve indirim çılgınlığı da tam gaz devam etmişti.

Biz de her sene olduğu bu sene de Yaz İndirimleri boyunca gün gün sizlere Steam'de bulunan en önemli indirimleri bildirmeye devam ediyoruz.

%80 - %90'lık indirimler ile karşılaştığımız Steam Yaz İndirimleri'nde, bu durum yeni çıkmış ve fiyat olarak yüksek olan oyunlarda biraz daha düşük halde olsa da, yine de dikkat çeken ve kaçırılmaması gereken indirimler mevcut. İşte indirimlerin üçüncü gününde ön plana çıkan 10 oyun ve indirimli fiyatları: