Çerçevesiz Xiaomi Mi MIX 2’nin Görüntüsü Paylaşıldı

Yapılan tüm sızıntıları doğrulayan paylaşım, bugün Çin’in Twitter’ı olan Weibo’dan yapıldı. Belli oldu ki Xiaomi Mi MIX 2, tamamen çerçevesiz olarak gelecek.

Hem şirket yetkililerinden hem de Xiaomi’ye yakın kaynaklardan gelen bilgiler, Xiaomi Mi MIX 2’nin tamamen çerçevesiz bir yapıda gelebileceği yönündeydi. Tam da bu söylemleri doğrulayan bir paylaşım, Weibo üzerinden yapıldı. Görünüşe göre bugün Mi Note 3 ile birlikte tanıtılacak olan Mi MIX 2, çerçevesiz bir tasarıma sahip olacak.

Fotoğrafı biraz incelediğimizde Mi MIX 2’nin Mi MIX’e oranla alt çerçevesinin biraz daha daraltıldığını görebiliyoruz. Ön kameranın biraz daha alt kısmında kaldığı cihazın sol kenarında hiçbir buton yokken, sağ tarafında büyük bir ses tuşu açma / kapama ve güç butonları yer alıyor.

Görüntü yalnızca cihazın ön kısmını gösterdiği için (alt ve üst kısımlarına ait bir görüntü yok) Xiaomi’nin cihaza eklediği kulaklık girişi bağlantısının nasıl olduğunu çıkarmak biraz güç Fakat söylentiler, Mi MIX 2’nin USB Type-C bağlantı girişine sahip olacağı yönünde.

Yarın tanıtılacak iPhone 7s’ler ve iPhone 8’den (ya da X) önce Xiaomi’nin bugün yapacağı lansman, şirketin cihazına ne kadar çok güvendiğini bir kez daha kanıtlamış oluyor. Bizim de gözlerimiz bugün yapılacak lansmanda olacak.