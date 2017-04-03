Bugün, Teknoloji Dünyasında 3 Muazzam Olayın Yıl Dönümü!

Teknoloji evreninde bugün üç büyük gelişmenin yıl dönümü kutlanıyor. Bu tarihlerde tablet dünyası için inanılmaz bir adım atıldı, yazılım dünyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı ve dünyanın en iyi akıllı telefonlarından biri üretildi.

Bugün, bilişim dünyası için çok özel bir gün. Tablet dünyasını temelinden değiştiren iPad'in lansmanının yedinci yıl dönümü kutlandı. Teknoloji dünyası büyük hararetle kişisel bilgisayarlar ve iPad'ler arasındaki farkları inceliyor hatta bazı otoriteler, iPad ile alay etmekte sakınca görmüyordu. Ne var ki Apple bir kez daha rüşdünü ispatladı.

Bilişim dünyasının renkli simalarından Joshua Topolsky şu ifadeleri kullanıyor: "Bir iPad alıcısı iki kişiden biridir, ilki onda basit bir tablet görmez ve iPad gibi bir ürünün potansiyelini görür... İkincisi ise gereksiz ayrıntılarla uğraşmayan ve bilgisayar deneyimini daha kolay, daha hızlı deneyimlemek isteyen kişidir.”

Diğer bir bilişim otoritesi Walt Mossberg yeni yıl önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Apple iPad ince, hafif bir cihaz üzerinde basit bir dokunmatik arayüz aracılığıyla daha keyifli bir deneyim hedefliyor. Dizüstü bilgisayar ve netbook'a gerçek bir rakip olup olamayacağını ise zaman gösterecek." Yedinci yılın hatırına yeni Apple iPad'lerin tanıtılması bekleniyor.

Bugünün diğer bir harika gelişmesi ise Android-Instagram buluşmasıydı. Beş yıl önce bugün Instagram, Android işletim sistemi ile buluştu. O sırada, iPhone'lardaki kullanıcılarının çoğu Android cihazların 'kusurlu' kameralarının bu hizmeti mahvedebileceğinden endişeliydi, fakat tam tersi gerçekleşti. Instagram, Facebook tarafından satın alındı ve şu anda 600 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Bazı Android telefonlar, fotoğraf çekimi konusunda iPhone'dan çok daha iyi.

10 yıl geriye baktığımızda, orijinal iPhone'un satışa çıkmasına iki ay kala Nokia N95 satışa sunuldu. O zamanın şartlarına göre muazzam bir akıllı telefondu: Çift CPU, 332 MHz Texas Instruments OMAP 2420 grafik istemci, 160 MB dahili bellek, 3.5 G bağlantı özellikleri, 5 megapiksel arka kamera ve ön kamera standartları değiştirecek düzeydeydi. Öyle ki PC Magazine, 2013 yılında onu tarihin en iyi akıllı telefonlarından biri olarak gösterdi. Ne var ki N95'in en büyük şanssızlığı iPhone oldu. Cihazın üretimine 2009 yılında son verildi.