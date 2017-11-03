WhatsApp'da Yaşanan Kesintinin Sebebi Belli Oldu

Facebook’a ait mesajlaşma servisi WhatsApp’ın bugün öğlen saatlerinde yaşadığı global sorunun arkasında yazılımsal bir hata olduğu açıklandı.

Bugün öğle saatlerinde WhatsApp’ın erişime kapandığıyla ilgili bir haber yapmıştık. Kısa süreli olmasına rağmen neredeyse tüm dünya genelinde yaşanan erişim sorununa açıklama geldi.

Facebook’a ait mesajlaşma servisi WhatsApp’ın bugün öğlen saatlerinde yaşadığı global sorunun arkasında yazılımsal bir hata olduğu açıklandı. 1.2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan ünlü mesajlaşma uygulaması, bir süredir Hindistan gibi ülkelerde ticaret amacıyla kullanılmaya başladı.



Kesintinin yeni özelliklerle ilgisi olup olmadığı bilinmiyor, ancak tahminler bununla alakalı bir sorun olduğunu işaret ediyor. Kesintiden sıkıntı yaşayan ülkeler arasında Pakistan, İngiltere, Almanya, Brezilya, Rusya, Vietnam, ve Türkiye gibi ülkeler yer alırken, sıkıntı tüm dünya genelinde hissedildi. WhatsApp bugün hatanın çözülmesinin ardından durumun global olduğunu doğrulayan bir açıklama yaptı ve yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını bildirdi. Uygulama en son mayıs ayında bir kesinti daha yaşamıştı.