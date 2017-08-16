Akıllı hoparlör alanında ilk piyasaya çıkan Amazon olmasına karşın Google, attığı adımlarla Amazon'u oldukça zorluyor. Telefon rehberinde bulunan herkesin aranabilmesini sağlayan özellik bu yönüyle Amazon'u geride bırakıyor. Amazon kullanıcıları yalnızca Amazon kullanıcılarını arayabiliyorlar.

Google Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Google Home’da Google Assistant ile sesli aramaların yapılabileceğini duyurdu. Home kullanıcıları listelerinde bulunan kişileri Wi-Fi üzerinden, ücretsiz olarak arayabilecekler. Arama yapmak için sadece ‘Hey Google’ diyerek, konuşmaya başlayabilirsiniz.

Bu özellik Amerika ve Kanada’da bugün kullanıma giriyor. Şimdilik arama yaptığınız kişi numara olarak ‘Bilinmeyen Arama’ ya da ‘Kullanıcı Bilinmiyor’ mesajını görebilecek. Fakat Google bu durumun yıl sonu itibariyle giderileceğini söylüyor. Eğer Google Voice ya da Project Fi kullanıcısı iseniz, Google Home uygulamasındaki Assistant ayarlarına giderek, cep telefonu numaranızı görünüz hale getirebilirsiniz.

Amazon’un Alexa’sı sesli aramayı bu yılın Mayıs ayında uygulamaya koymuştu fakat önemli bir farkla: Alexa sadece Alexa kullanan kişileri arayabiliyor. Amazon, akıllı hoparlör cihazının orijinal lideriydi fakat artık Google’la köşe kapmaca oynaması gerekiyor. eMarketer Mayıs ayında akıllı hoparlör kullanan Amerikalıların %70’inin Amazon echo cihazı kullanacakları tahmininde bunmuştu. Fakat hangi Yapay Zeka sisteminin daha iyi olduğu hususundaki tartışma, hala devam ediyor.