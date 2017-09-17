Bugüne Kadar Çıkmış En Garip "Sınırlı Sayıda" Konsollar

Konsol markaları genelde sevilen bir oyun veya filmle ilgili, sınırlı sayıda çıkarttıkları özel modelleri her sene satışa çıkarırlar. Çoğu kişi için keyifli ve kolleksiyon değeri olan bu konsolların arasından bazen neden çıktığını hiç anlamadıklarımız da çıkmış.

Konsollar özelleştirilebildiği veya en azından tasarım olarak gözümüze hoş gözüken "sınırlı sayıda" satışı bulunan özel edisyonları çıkardığı zaman genelde bu çıkan modele göre beğenenleri satın almasında önemli bir rol oynayabiliyor. Özellikle de "Star Wars" gibi insanların hayran olduğu bir film serisini markalar özel edisyon sınırlı sayıda bir konsol yapmak için kullandıklarında ortaya cidden hoş sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Peki ya bu anlamda verilmiş hiç mi garip veya kötü denilebilecek kararlar yok? İşte sizin için bu anlamda çok da iyi olmayan kararlar sonucunda ortaya çıkan en garip "sınırlı sayıda" özel edisyon konsolları bu yüzden sıraladık. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz?

Tommy Hilfiger Game Boy Color

Nintendo'nun Game Boy Colour adlı konsolu, ülkemizin şu an 20-30 yaş arası kesimi heralde Almanya'dan getirilen konsol olarak anımsar. Amerika ve Avrupa'da çıktığı yıllarda belirli bir popülerliğe ulaşan bu cihazın ise bugüne kadar duyduğumuz en garip "sınırlı sayıda" edisyonunu ise yukarıda görüyoruz. Evet 1999 yılında Nintendo resmen Tommy Hilfiger isimli giyim mağazasıyla anlaşıp, bu çokta ne olduğunu anlamadığımız edisyonu ortaya çıkarmış. Tasarımsal olarak normal bir Game Boy Colour'un üzerinde bir "Tommy Hilfiger" logosu olmasından öte başka bir özelliği olmayan bu cihazı o dönem kim aldı emin değiliz. Ancak Nintendo'nun o dönemki yetkilisi bu cihazı hem oyun dünyasında hem de moda dünyasında çok önemli bir adım olarak nitelendirmiş. Bir de bu cihazı tam 60 dolara satmışlar o dönem!

Audi R8 Xbox One S

Açıkçası bu cihaz tamamiyle de yereceğimiz bir cihaz değil. Çünkü günlük alakasız objelere benzetilerek üretilen konsolları seviyoruz. Ancak maalesef "Xbox One S"in özel edisyonu olan bu cihaz fikirden öte tasarımdan sınıfta kalmış. Belki beğenenleriniz olacaktır ama çıktığı ülkelerde de beğenilmemiş olduğundan dolayı çok başarısız satış dönemleriyle raflarda kalmış bir cihaz olduğunu hatırlatmak isteriz. Ha belki başarılı olsaydı bu listeye bile koymayabilirdik o da ayrı.

Taco Bell Xbox 360(?)

Bilmeyenleriniz için önceden belirtelim Taco Bell, meksika yemekleri satan McDonalds tarzında bir restoran markası. Evet yanlış duymadınız, bir tür restoran "franchise"ı yani. Daha bir şey söylememize gerek var mı? Niye insanlar üzerinde "meksika yemeği restoranının logosu" olan bir konsol almak istesin ki? Yani gidipte siz "Playstation 4 Burger King" modelini bedava dağıtılmadığı sürece satın alır mısınız?

MTV Gamecube

Bu sefer daha şahsen beğendiğim bir konsola geçiyoruz. Ancak yine de bu durumun garip olmadığı anlamına gelmiyor. Bu cihazlar 2003 yılında MTV (ABD merkezli ünlü bir müzik kanalı) tarafından yayınlar sırasında izleyicilere çekilişle dağıtılmak için yaptırılmışlar. Yine de Gamecube'ün o kadar da başarılı bir konsol olmadığını düşünürsek bu cihazları o dönem kim isterdi bilemiyoruz. Yine de resmi satışta olan bir cihaz olmadığından, gözümüzde çok kötü konumda olmayan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Men in Black PlayStation

Men in Black çıktığı yıllarda izlemekten keyif aldığımız, bilim-kurgu-komedi-aksiyon dalında bir filmdi. O dönem içerisinde maalesef film kadar harika olmayan bir Playstation oyunu bizi karşıladı. Ama aynı film için yapılan Playstation versiyonuna bakar mısınız? Normal Playstation'ı siyah modeli üzerine sadece filmin logosunu basmak nasıl bir ucuza kaçmaktır acaba? Playstation bundan sonra özel edisyonlarda gerçekten kendini çok geliştirdi. Ancak bu sadece 1000 tane üretilen bu konsol, iyi ki sadece 1000 tane üretilmiş. Çünkü daha fazlası da satılmazdı.

Coca Cola Game Gear

Yani bu cihaz hakkında da fazla yorumumuz yok. Görsel her şeyi anlatıyor gibi. Arkasından da "Neden?" "Niye?" gibi sorular geliyor muhtemelen. Cihazın 1994 yılında çıkan "Coca-Cola Kid" isimli oyunu Japonya'da tanıtımı için çıkarıldığı edindiğimiz bilgiler arasında. Coca-Cola markasının oyun sektörüne girip giremeyeceğinin denemelerini yaptıkları yıllarmış, ünlü içecek markasının o dönem yaptığı açıklamaya göre. Biz de diyoruz ki: Sen sadece içecek yap Coca-Cola!

Marlboro Atari Lynx

Yani bu cihaz öncelikle hiç çıkmamış. Onu önceden belirtelim. Fakat resmen iki markanın da deneme yaptığı yıllarmış. Malboro farklı sektörlere girerek kendi adını duyurmanın yollarını aramaktaymış, Atari'de el konsolunu özel hale getirecek bir markayla anlaşmanın peşindeymiş. Tabii ki o dönem içerisinde en çok çocukların satın aldığı en konsollarıyla, dünyanın en ünlü sigara markasının garip bir bebeği olan bu cihazın satışına izin verilmemiş. Yine izin verilmeme sebebinin o dönem bunu onaylayacak olan departmanların, ortaya çıkan bu şey hakkında ne tepki vereceklerini bilememelerinden de olabilir. Bu ne çirkinliktir...

Listemiz bu kadardı. Listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bugüne kadar çıkmış en garip, "sınırlı sayıda", özel edisyon konsol neydi?