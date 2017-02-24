Bugüne Kadar Dünya'da Keşfedilen En Büyük 6 Meteor

Dünya’ya doğru gelen bazı meteorlar, yanarak yok olurken bazıları ise atmosferi geçerek yeryüzüne inmeyi başarıyorlar. Bugüne kadar yeryüzünde keşfedilen en büyük 6 meteoru sizlerle paylaşıyoruz.

Genellik Dünya’ya doğru hızla düşmekte olan meteorlar atmosferde yanarak yok olurlar. Ancak az sayıda da olsa bu meteorlardan bazıları, yolculuklarını tamamlayarak yeryüzüne inmeyi başarırlar. Bu meteorlar, hava koşullarından dolayı parçalanmadığı takdirde binlerce yıl yüzeyde kalabilir. Bu zamana kadar Dünya’ya düşmüş ve daha sonradan keşfedilmiş olan bazı önemli meteorlar bulunmaktadır.

Willamette Meteoru

Willamette, bu zamana kadar Amerika’da keşfedilen en büyük meteordur. Yüzey alanı 7,8 metrekare olan meteorun ağırlığı ise 15,5 tondur. Meteor, 1906 yılında New York’ta bulunan Amerikan Doğal Tarih Müzesi bünyesine alınmıştır. Yukarıdaki fotoğraf ise 1911 yılında Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nde çekilmiştir.

Mbozi Meteoru

Mbozi isimli bu meteor, 1930’larda Tanzanya’da keşfedilmiştir. Uzunluğu 3 metre olan meteorun ağırlığının 25 ton olduğu tahmin ediliyor. Meteor, keşfedildiğinde kısmen toprağa gömülüydü. Sonra insanlar, alt kısmında topraktan bir destek olacak şekilde meteorun etrafını kazdılar. Daha sonradan ise bu topraktan destek bir heykel tabanına dönüştürüldü.

Cape York Meteoru

Bu meteor tarihteki en büyük meteordur ve yaklaşık 10.000 yıl önce Dünya’ya düşmüştür. Diğer ismi Agpalilik olan meteor, 1993 yılında Grönland’ta keşfedildi. Ağırlığı yaklaşık olarak 20 ton olan meteor, şu anda Danimarka’da bulunan Kopenhag Üniversitesi Jeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Bacubirito Meteoru

Meksika’da bulunan en büyük meteor olan Bacubirito meteorunun ağırlığı, aynı Cape York meteoru gibi 20 ton civarındadır. Ayrıca 4,25 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1,75 metre yüksekliğindedir. Meteor, 1863 yılında jeolog Gilbert Ellis Bailey tarafından bulunmuştur.

El Chaco Meteoru

El Chaco, bugüne kadar keşfedilen Dünya üzerinden en büyük ikinci meteordur. Yaklaşık olarak 37 ton ağırlığında olan meteor, Arjantin’de Campo del Cielo adında 60 kilometrekarelik bir krater oluşmasına neden olan ve kraterle aynı adı taşıyan meteor grubunun bir parçasıdır. 1969 yılında bir metal dedektörünün yardımıyla yerin 5 metre altında bulundu.

Hoba Meteoru

Hoba, şimdiye kadar dünyada keşfedilen en büyük meteordur. 60 ton ağırlığındaki meteor, bir Güney Afrika ülkesi olan Namibya’da keşfedilmiştir. 6,5 metrekare yüzey alanına sahip olan meteorun 80.000 yıl önce Dünya’ya düştüğü tahmin ediliyor.