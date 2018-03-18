Bugüne Kadar İcat Edilen En Gereksiz 13 Ürün

Bugüne kadar üretilen ve halen satışta olan birbirinden gereksiz 13 ürünü derledik.

Tarih boyunca insanlığa faydalı birçok ürün ortaya çıkmış olsa da, tarihin yüz karası diyebileceğimiz aşırı gereksiz ürünler de mevcut. Bu ürünleri tasarlayan şirketler ne amaçladı bilemiyoruz ancak, her birinin çok saçma olduğu kesin. Sizin için derlediğimiz 13 farklı gereksiz ürüne göz atalım.

1. Klimalı Ayakkabı (ne kadar temiz hava sağladığını siz düşünün)

Hydro-Tech tarafından tasarlanan bu ayakkabılar, daha ferah adımlar atmanızı sağlayacağını iddia etse de, pek öyle olmuyor. Hydro-Tech adlı bu şirket, ayakkabının kendine özel filtreleme teknolojisi olduğunu iddia etse de, bu teknoloji tabanda bulunan birkaç delikten ibaret. Fancy.com adlı sitede tam 70 dolara satılan bu ayakkabıyı, kim neden alır bilmiyoruz.

2. iPotty

Basitçe, iPad tutacağına sahip bir lazımlık olarak ortaya çıkan bu ürün; teknolojiyle çok erken tanışan çocuklar için üretilmiş. Çocuklar ihtiyaçlarını giderirken canları sıkılmasın diye lazımlığa iPad bağlamak ne kadar mantıklı? iPotty, Amazon'da 34.50 dolara satılıyor.

3. The Pet Rock

Evet, evcil bir kaya. Evcil hayvan sahiplenmenin oldukça popüler olduğu günümüzde; kedi, köpek, balık veya kuş gibi ciddi bakım isteyen hayvanlar yerine, daha kolay bakılan bir evcil hayvan mı arıyorsunuz? O zaman 'The Pet Rock' tam size göre. Evcil kayanızı bilgisayarınızın USB portuna bağladıktan sonra, hiçbir şey olmuyor. Normal bir kaya nasıl davranıyorsa, aynı şekilde hareketsiz duruyor. Neden USB portuna ihtiyaç duyuyor merak konusu ancak bu kayayı satın almak isterseniz ThinkGeek'ten 7.99 dolara satın alabilirsiniz.

4. Piknik Pantolonları

İtalyan şirketi Acquacalda tarafından tasarlanan bu ürün, bağdaş kurduğunuzda önünüzde bir masa oluşmasını sağlıyor. Yiyecek-içecek depolamak için büyük ceplere sahip olan bu ürünü, garip tasarımı sebebiyle kimse kullanmak istemeyebilir.

5. Tuvalet Golf'ü

Tuvalette uzun süre kaldığında canı sıkılanlardansanız, bu gereksiz icat sizi eğlendirebilir. 'Toilet Golf' adlı bu ürün, çok küçük bir golf sahası ile tuvalette kısıtlı bir 'eğlence' sunuyor.

6. Noodle Vantilatörü

Uzak doğunun meşhur yemeği noodle veya erişte olarak da adlandırabileceğimiz bu yiyecek, oldukça sıcak olduğu için ağızları yakıyor. 'Chopstick'lere takılan bu ürün, noodle'ınızı soğutmaya yarıyor. Noodle yemeden önce birkaç dakika beklemek yerine bir an önce yiyenlerdenseniz bu gereksiz ürün tam size göre.

7. Ekran Gizliliği Sağlayan Değişik Bir Ürün

Bilgisayarda ne yaptığınızı kimsenin görmemesini istiyorsanız kullanabileceğiniz bu çözüm, görüntüsü sebebiyle oldukça dikkat çekiyor. Daha çok şüphe uyandıran görüntüye sahip bu ürünü kim almak ister bilinmez.

8. Kedi Peruğu

Kediler için üretilen en saçma ürünlerden biri olan bu peruklar, onları oldukça tatlı gösterse de kedinizin asla hoşuna gitmeyecektir. Kedinize eziyet etmek istemiyorsanız bu tip saçma ürünlerden uzak durmak en mantıklısı.

9. Pizza Çatalı

Dünya genelinde elle yendiği kabul edilen pizza için, elini kirletmek istemeyen biri tarafından icat edilen bu ürün; pizza keyfini kaçırmak için birebir. Pizzanızı küçük porsiyonlara bölerek çatalla yemek istiyorsanız bu ürün tam size göre.

10. Useless Box

Useless Box olarak adlandırılan bu 'gereksiz kutu', tamamen anlamsız bir ürün. Bir adet açma-kapama anahtarına sahip olan kutuyu, açık pozisyona getirdiğinizde içinden bir robot kol çıkarak tekrar kapalı pozisyona getiriyor.

11. LED Tabelalı Plakalık

Aracınızın plakasının alt kısmına kayan yazılı bir LED tabela taktırmak ister miydiniz? İstediğiniz mesajı yayınlayabileceğiniz bu plakalık sayesinde aracınız daha 'havalı' bir görünüme kavuşacak. Tabii cezai durumları nasıl olur bilmiyoruz.

12. Kolay Yumurta Kırıcı

Yumurta kırmak sizin için eziyetse, birçok insan için gereksiz olan bu ürüne bir göz atın, veya sadece yumurta kırmayı öğrenin. Çok zor olduğunu söyleyemeyiz.

13. Emniyet Kemeri Baskılı T-Shirt

Üstünde siyah bir şerit olan bu beyaz tişörtler, trafik polislerini kandırmak isteyenler için birebir, tabii canınızı düşünmüyorsanız. Emniyet kemerleri, olası bir kazada kurtulma ihtimalinizi çok ciddi derecede artırır. Yani kısaca emniyet kemeri hayat kurtarır, takın.

Bugüne kadar icat edilen en gereksiz ürünlerden 13 tanesini sıraladık. Hepsi birbirinden gereksiz bu ürünleri neden üretirler, anlamış değiliz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Listemizdeki gereksiz ürünler sizce de gereksiz mi? Yoksa faydalı bulduklarınız var mı?