Bugüne Kadar Yapılmış En İnsansı Robot: Sophia!

Yaşananları hafızasında tutuyor, konuşuyor, ifadelerini kontrol ediyor ve efsanevi Holywood yıldızı Audrey Hepburn’ün yüzünü taşıyor.

Hanson Robotics firması, bundan yaklaşık bir yıl önce üzerinde sessiz sedasız çalıştığı projesi Sophia’yı tanıtmıştı. Tanıtmıştı tanıtmasına ama hala onun üzerine çıkan kalitede bir iş yapılamadı ve Sophia hala en insansı robot olarak gösteriliyor.

Kurulan diyalogları internet bağlantısı sayesinde edindiği bilgilerle zenginleştirmeye çalışan robot, teknolojinin yapabildiklerine dair biraz ürkütücü fakat fazlasıyla heyecan verici şeyler düşündürüyor.

60 farklı ifadeyi yapabilen ve yaşanan anları hafızasına kaydeden Sophia’nın bu hatıraları değerlendirme gücü elbette yok ama bir de o olsa ve kararlarını alabilse, insandan ayırt etmemiz zorlaşacaktır.

Ünlü Holywood yıldızı Audrey Hepburn’e benzer bir şekilde dizayn edilen Sophia, Hanson Robotics’e göre geleceğe yönelik en önemli adımlardan birisi. Elbette yakın zamanda böyle bedenleri yönetebilecek gelişmiş yapay zekalar üretmek zor olacak. Ancak, söz konusu yapay zekalara vicdan gibi çalışan bir değerlendirme mekanizmasından önce bağımsız karar alma yeteneği verirsek, insanlık olarak işimiz oldukça yaş duruyor.

Bakalım şu ana kadar hala türünün tek örneği olan Sophia’dan daha yetenekli robotları ne zaman göreceğiz? Böyle örneklerle insanın aklına ister istemez Ghost in the Shell ve Ex-Machina filmleri geliyor - haberimizi bitirmeden tavsiyemizi de vermiş olalım.