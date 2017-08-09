Bugünlerde Oynayabileceğiniz En İyi 10 Online Oyun

Bilgisayarınızda kurulum yapmaya gerek kalmadan, doğrudan tarayıcınız üzerinden oynayabileceğiniz online oyunlardan 10 tanesini bir araya getirdik. Böylece ekstra donanıma da ihtiyacınız olmayacak.

Yüksek donanımlı bir PC’ye sahip olmak, muhteşem oyunları oynamanın keyifli bir yolu olmakla birlikte bunun için illa da böyle bir donanıma sahip olmak gerekmiyor son günlerde. Hangi platform üzerinde olursanız olun, doğrudan tarayıcınız üzerinden fantastik online oyunlar oynayabiliyorsunuz.

İndirmeye ya da satın almaya gerek kalmadan güvenle ve düşük fiyatlarla birkaç saatinizi geçirmenin bir yolu bu.

Bu oyunlardan oynayabileceğiniz en iyi on oyunu derledik. Gelin oyunların içeriklerine birlikte göz atalım.

Wonderputt

Herkes golf sporunun hayranı değil ama, golf’ün daha çılgın bir çeşidini herkes oynamak ister diye düşünüyoruz. Küçük kayak yamaçlarının, UFO’ların, zambak altlıklarının, ve oyunu oynamaya devam etmeniz için size yeni yeşillik alanlar açan koyun sürülerinin olduğu Wonderputt, küçük boyutlu bir golf kursu olma özelliği gösteriyor.

Frog Fractions

Frank Zappa video oyunu yapsaydı, sanırız bunu yapardı. Berkeley’in yaptığı Jam Crawford’a ait oyun, Jeff Minter ve Ron Gilbert’in gerçek üstü espri anlayışını andırıyor.

Oyunla ilgili çok fazla şey açıklayarak tadınızı kaçırmak istemiyoruz. Şimdilik ilk bakışta saçma ve önemsiz bir oyun gibi gelebilecek bu oyuna daldıkça, olabildiğince aptalca ve neşeli şeyleri karşınıza çıkaracağını söyleyebiliriz. Oyun, aynı zamanda Steam’de yapılan ve yayınlanan (ücretli) popüler oyunlardan biri.

Game of Bombs

Orijinal PlayStation’da oynanan Bomberman en iyi yapıma sahip ve en çok alışkanlık yapan oyunlardan biriydi. Game of Bombs’ da bu sanal beğeniyi kazanmayı hedefliyor. Çok oyuncu modunda oynamak için bu oyunda MultiTap için birbirine geçmiş kabloları bir düzene sokmak zorunda kalmayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey web sitesine girerek dünya çapındaki diğer oyuncularla birilkte oynamak.

Die 2 Nite

Metin tabanlı bu online çok oyunculu zombie oyunu bütünüyle oyun içi şakalarla dolu. Oyuna başladığınız anda ‘Moralini bozma! Öleceksin. Her daim.” Şeklinde esprili bir mesajla karşılanıyorsunuz.

Ekranın sağ üst köşesinde sunucu saati yer alıyor. Saat 23:00’e geldiğinde zombiler oyuna dahil oluyorlar. Gün içerisinde ise diğer oyuncularla birlikte Minecraft’a benzer şekilde zombilere karşı savunma hazırlıyorsunuz.

Samorost

Bu zamana kadar Çek yapımcı Amanita Design’ın oyunlarını oynamadıysanız, en tuhaf, eğlenceli ve ayrıntılı hedef al ve tıkla tarzı modern zaman puzzle oyunlarından birini kaçırıyorsunuz demektir.

2003 yılında yapılan oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Samorost 2’nin birinci bölümü de online olarak oynanabiliyor. Stüdyoya ait Machinarium, Shy Dwarf ve Botanicula adlı diğer oyunlarına da göz atmayı ihmal etmeyin.

Polycraft

Bu oyuna çok zaman harcamaya hazır olun. Şunu da bilin ki bu her zaman oynadığınız sıradan tepeden savunma yaptığınız kule savunması oyunlarından değil. Daha çok Zelda’nın, Crash Bandicoot ile melezlenmiş haline benziyor. Mühimmatı toplamak, üs inşa etmek ve zindanları keşfetmekle görevlisiniz. Chrome Web Store’dan bir uygulama olarak yüklenebilecek olan oyun, aynı zamanda HTML5 tabanlı olarak da herhangi bir tarayıcıda oynanabiliyor.

Abobo’s Big Adventure

Yapımcıların “NES’e En Büyük Takdir” olarak tanımladıkları oyunda mevcut olan bir çok espri, belirli bir yaşa hitap ediyor. Fakat bu oyunun herkes için olmadığı anlamına gelmiyor. Eğer kaliteli bir tuvalet şakasını olumlu karşılayabilecekseniz, doğru yerdesiniz.

80’lerin Double Dragon tarzı klasik oyunu tarzında tasarlanan Abobo’nun oğlu kaçırılır. Abobo, oğlunu kurtarmak için farklı NES temalı aşamalar boyunca mücadele etmek zorundadır.

Tanki Online

Tankları sever misiniz? Ölüm karşılaşmalarını? O halde Tanki sizin için iyi bir tarayıcı oyunu olabilir. Grafik açısından Quake’in yükseltilmiş bir versiyonu olan oyunda bazıları karlı, kalanı bütünüyle yeşillik bitkilerin olduğu alanlarda geçen ölüm kalım savaşları yaşayacaksınız. Tabii hepsinde amaç, olabildiğince tank vurmak.

Superhot

Bir çok popüler Steam ve konsol oyunları ünlerini Miniclip ve Newgrounds gibi kısıtlı bütçelerle yayınlayan küçük stüdyoların ücretsiz oyun sitelerine borçludurlar.

Bunlardan sadece bir kaçı Superhot kadar gerçekçi bir başarı hikayesi edinebilmiştir. Unity’deki ilk adam vurma oyunu olarak geliştirilen bu oyunda birbiriyle uyumlu stratejiler geliştirmek için bolca imkanınız olacak. Superhot bir açıdan popüler FPS oyunlarını dönüştürme tabanlı strateji mekanikleriyle bir araya getiren, tarayıcı tabanlı bir oyun.

Rad Soldiers

Çatışma oyunu olan Rad, tahmin edeceğiniz gbi başlıyor. Bir karakteri avatar olarak seçiyorsunuz ve bu karakter daha sonra Hipster Dave gibi askere benzemeyen kaprisli bir asker olarak sahneye çıkıyor. Yeterince pratik yaptıktan sonra arkadaşlarınızla da online olarak oynayabileceğiniz Rad Soldiers, arkadaşınıza karşı mücadele verebilmeniz için pişmenizi sağlıyor.