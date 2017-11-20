Samsung Galaxy X İçin Destek Sayfası Açıldı

Ne zaman çıkacağı ve teknik özelliklerinin ne olacağı bilinmeyen yeni bükülebilir cihaz Galaxy X için Samsung'un web sitesinde (Güney Kore'deki sitede) destek sayfası açılması, cihazın çıkışının firma tarafından teyidi olarak yorumlandı.

Samsung’un Güney Kore’de bulunan şubesi, bir çokları tarafından uzun zamandır sözü edilen Galaxy X olduğuna inanılan SM-G888N0 model numaralı cihaz için resmi destek sayfası açtı. Cihaz bu yıl boyunca bir dizi yetkilendirme kurumunun testinden geçmiş olmakla birlikte, Samsung’un kendi sitesinde de bu tip bir sayfaya yer verilmesi, bükülebilir cihazın çıkacağına dair firmanın da bir onayı anlamına geliyor.

Samsung’un web sitesinde SM-G888N0’a ayırdığı destek bölümü, cihazla ilgili herhangi bir donanım ya da yazılım özelliğine işaret etmiyor fakat, bu konuların bir çoğu son zamanlarda piyasaya vakıf kaynaklarca işlenmişti halihazırda. Firmanın 2018 yılında bükülebilir akıllı telefon çıkaracağına dair daha önce yaptığı bildirimler de teknoloji devinin bu tip bir ürünü, mevcut öncü modellerine bir alternatif olarak gördüğü görüşünü akla getiriyor.

Cihazın çıkış tarihi donanımla ilgili özellikler konusunda hala belirsizliklerini koruyor. Qualcomm’un Snapdragon 845 çipsetinin yakında duyurulması ve Şubat ayında çıkacağı söylenen Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’a entegre edilmesi bekleniyor. Fakat firmanın aynı zamanda gelecek yılın başlarında çıkacak geleneksel öncü modelinin öncesinde, üçüncü bir cihaz için de (bükülebilir telefon için) kullanılacak yeterli sayıda çip tedarik edip etmediği henüz bilinmiyor. Diğer yandan Seoul’de bulunan firmanın çıkaracağı Galaxy X adlı ürünün tüketiciler tarafından daha çok bir ara ürün olarak algılanması ihtimaliyle birlikte Galaxy S9 kadar rağbet görmeyeceği düşüncesini göz önünde bulunduracak olursak, bükülebilir model için çok fazla sayıda çip gerekmeyecektir.