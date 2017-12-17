Bulage’de Gerçekleşen II. Dünya Savaşı’nın 13 Fotoğrafı

73 yıl önce, Naziler II. Dünya Savaşında Büyük Batılı Saldırılarını (Bulge Muharebesini) başlattılar. Biz de bu saldırıdan 13 fotoğrafı sizlere göstermek istedik.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Avrupa da sürekli çekilmek zorunda kalan Naziler son savunma hattı olarak Fransa ile Almanya arasındaki dağlık Ardennes bölgesinde yaklaşık 100 km boyunda bir cephe oluşturdu. Hızla ilerleyen müttefikler bir anda bu Nazi duvarına takıldılar ve bütün zamanlamaları şaştı.

Bundan faydalanan Naziler mükemmel bir lojistik operasyonla artık kaybedilmiş olan doğu cephesinden 200 binden fazla askeri ve bin tankı gizlice bu son direnişe getirdi. Müttefikler artık Nazilerin ofansif kabiliyetinin kalmadığını ve bunun umutsuz bir son direniş olduğunu sanıyordu. Naziler yaptığı taktiksel hata yüzünden savaş kaybetti. Tarih kısmı bu şekilde işledi, isterseniz artık fotoğraflara geçelim ve yaşananlara bir göz atalım.

Belçika Ardennes bölgesindeki karşı saldırıları sırasında Alman birlikleri tarafından ele geçirilen, kimliği belirsiz bir Amerikalı asker, Aralık 1944'te bilinmeyen bir yerde mahkumların bir yürüyüşüne yönlendirildi.





Alman askerleri, Aralık 1944 Dünya Savaşındaki Bulge Savaşında Batı Cephesinde yanan bir Amerikan yarım hattından geçerken yürüyorlar.





Alman piyade askerleri, II. Dünya Savaşı sırasında Aralık 1944'te Bulge Muharebesinde Batı Cephesinde Müttefik sıralara girerken yakalanan Amerikan araçlarını geçerler.





Yakalanan bu Alman fotoğrafı, Aralık 1945'te Belçika'nın Liege kentinde bulunan Buellingen yakınlarındaki bilinmeyen bir köyün kavşağında ölen iki Amerikalı askeri gösteriyor.





Amerikan tankları ve zırhlı silah taşıyıcılar, II. Dünya Savaşı sırasında Aralık 1944'te Samree'ye karla kaplı arazinin üzerinden geçtiler.





Aralık 1944'te Belçika'da kar yağışı ciddi şekilde yaralandı.





Birinci Ordu Birliğinin askerleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında 24 Aralık 1944'te Bulge muharebesi sırasında Belçika’da ağaçlık bir alanda dikkatle arama yapıyor. Alman paraşüt birliklerini arıyorlardı.





82. Hava yolu Şirketinden bir piyade, 24 Aralık 1944'te Belçika yakınlarında bir yoldaş tarafından tek kişilik bir saldırı düzenledi.





Kral Tiger Alman tankı, 26 Aralık 1944'te ismi bilinmeyen bir Belçika kasabasındaki bir binanın içerisine girdi.





Karla kaplı bir savaş alanının üstünde duran bu Amerikan askerleri, 27 Aralık 1944'te Belçika, Bastogne yakınlarındaki ABD hava birimleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için Alman birliklerine ateş açtılar.





31 Aralık 1944'te Belçika'da iki kişilik bir devriye.





Savaş esnasında Belçika'nın Ardennes bölgesinde 1944 yılının sonlarında derin karla Amerikan askerinin cesedini taşıyan Alman savaş tutsakları görülüyor.





İkinci Dünya Savaşı'ndaki Bulge Savaşı sırasında 1944 yılında La Glieze kasabasındaki bir asker..