Bulaşıcı Hastalıkların Nasıl Yayıldığını Gösteren GIF

Eğer bir topluluk içinde yeterli sayıda insan bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olursa, hastalık o topluluk içinde daha zor yayılır. Hatta aşı olmayan insanlar bile koruma altına girer. Bu etkiyi gösteren ve bulaşıcı hastalıkların nasıl yayıldıklarını anlamamızı sağlayan bu GIF, 6 saniyede size her şeyi özetleyecek.

Hepatit A-B-C, grip türevleri, Aids, tifo, sıtma… Bulaşıcı hastalıklar, çağlardır insan popülasyonunun en büyük tehditleri arasında yer alıyorlar. Modern tıpla birlikte bu hastalıkların büyük çoğunluğun yayılmasına engel olabiliyoruz. Aşılar sayesinde milyonlarca insanın hayatı kurtuluyor.

Peki söz konusu aşılar, bu hastalıkların yayılmasına nasıl engel oluyorlar? Eğer hayatınızın herhangi bir döneminde aşı olduysanız, bu sorunun cevabı sizi yakından ilgilendiriyor. En azından neden aşı olduğumuzu bilmek, bu aşıların neden pek çok insana uygulandığını anlamak, kitlesel sağlık önlemleri konusunda bilginizi arttıracak.

Aşağıda yer alan GIF, 6 farklı grubun, 6 farklı aşı yaygınlık derecesinde, bulaşıcı bir hastalığa karşı nasıl refleks sergilediğini 6 saniyede gösteriyor:

Eğer karışık geldiyse hemen açıklayalım: Söz konusu 6 özdeş grubun üyeleri, 6 farklı aşı yaygınlık durumuna karşı tek bir bulaşıcı hastalığa karşı koymaya çalışıyorlar. %0, %25, %50, %75, %90 ve %95 oranında aşı olan üyelere sahip bu topluluklarda aşı olan kişiler, mavi noktalarla temsil ediliyorlar. Aşı olmayan, dolayısıyla hastalığa karşı savunmasız olan kişiler ise sarı noktalarla gösteriliyor. Hastalığı kapanlar ve hastalığın yayılma yolları ise kırmızı renkle gösteriliyor.

Aşı olma oranı arttıkça hastalığın yayılmak için daha çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Matematiksel olarak bakıldığında bir toplulukta ne kadar çok insan aşı olduysa, virüsün aşılı (önlem almış) bir insana bulaşma ihtimali o kadar azalıyor. Bu kişiler hastalığı taşımadıkları için bulaşıcılığın önüne geçmiş oluyorlar.

Ne yazık ki dünyanın her köşesinde aşılara karşı erişim aynı oranda değil. Hiçbir zaman bir toplumun %100’ü aşı olamıyor, ancak bu oran ne kadar artarsa, aşı olmayanların hayati tehlikesi de o kadar azalmış oluyor.

Kısaca toparlamak gerekirse bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olmak sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Eğer eksik aşınız varsa, en yakın sağlık kurumuna gidip olmayı unutmayın.