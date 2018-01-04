Bulaşık Yıkayanların Kabusu Olan "Balık Pulu Ellere" Çözümler

Kimi zaman günlerce mutfakta biriken, kimi titiz bireylerce gece yıkanmadan uyunamayan bulaşıklarla boğuşurken, sağlığımızdan olmamanın yolları neler?

Ev işi yapan insanların, genelde de kadınların sorunu, eğer evinizde bulaşık makinesi yoksa, sık sık yıkanan bulaşıklardan kaynaklanan kurumuş ellerdir. Bunun için çözüm olarak size sunacağımız ucuz ve bir o kadar da zahmetsiz çözüm, ellerinizin zımparaya dönmesini engelleyecek. İhtiyacımız olan ucuz birer el losyonu (losyonun içeriği hafif olursa çok daha iyi randıman sağlar ve ellerinizde daha kolay emilim sağlarsınız) ve de çoğu evde olmayan ama yabancı dizi ve filmlerden aşina olduğumuz bulaşık yıkama eldivenleri...

Evinizde varsa son zamanlarda internette popüler olmaya başlamış hindistan cevizi yağı ve aktardan alınmış herhangi bir yağ ile tırnaklarınızı ovun (susam yağı olur, zeytinyağı olur.) Sonrasında da ellerinize geçin. Ellerinize hiçbir şey bulamadıysanız, yani bekar evinde yaşayan bir erkekseniz biraz vazelin de sürebilirsiniz; kısa vadede iş görecektir. Ellerimizin üstlerine bulaşık eldivenlerini geçiriyoruz. Sıcak su olan bir kapta bulaşık yıkamanız daha faydalı olabilir; nitekim sıcak su buharı ellerinize doğru temas ettikçe sauna etkisi ile ellerinizi terletecek ve elleriniz terledikçe nemi deriye daha kolay hapsedecektir. Bulaşıklar bitti ise eldivenleri çıkarabilirsiniz, artık siz de metroseksüel bir erkeksiniz. :)

Şaka bir yana; ister erkek, ister kadın olun; el ve cilt bakımı gerçekten önemli. Kısa vadede, genç ve çabuk yenilenen bir beden için sorun yaratmayabilir ama uzun vadede, çeşitli cilt rahatsızlıklarına sebep olacaktır bu tür tedbirsizlikler. Özellikle ucuz marketlerden, pek de sağlıklı olmayan temizlik ürünleri satın aldığımız için, tabağın çanağın sağlığını düşünmüyorsak, kendimizi düşünmeliyiz. Siz Webtekno takipçilerine, el ve cilt sağlığınıza dikkat ettiğiniz bol huzurlu günler diliyoruz.