3.3 milyon yıl önce yaşamış insan primatlarının omurilik düzenlerine göre iki ayak üzerinde yürüdükleri anlaşıldı.

Yaklaşık 17 yıl önce bulunan “Dikika Bebek” isimli fosilleşmiş iskelet, 3.3 milyon yıllık insanlık evriminin en önemli adımlarından birini gözler önüne seriyor. Fosilleşmiş bir yanak kemik parçasını Kuzeydoğu Etiyopya’nın kavurucu sıcağında bulan araştırmacılar, çene kemiğini ve ardından kafatası kısımları, yanak kemikleri, omuz kemikleri, kaburgalar ve belki de en önemlisi şimdiye kadar bulunan herhangi erken insan akrabasının en komple spinal kolonu ortaya çıkmıştır.

Bütün kemikleri bir araya getiren araştırmacılar, 3.3 milyon önce yaşadığı düşünülen çocuğun en yaşlı ve sağlam korunan fosil olduğunu belirttiler. Bu yıllarda bulunan bir başka çocuk iskeleti Lucy’nin %60’dan fazlasını kurtarabildiklerini belirten araştırmacılar, Lucy’nin yüzünü kurtarma şanslarının hiç olmadığını, ancak Dikika’nın neredeyse tamamlanmış bir iskelet olduğunu belirttiler. Etiyopya dilinde Selam(barış) ismi takılan Dikika, erken insanların 3.3 milyon yıl önce yürüdüğünü gözler önüne seriyor.

Bir zaman makineniz varsa ve bu erken insanlardan bir grup görmeye giderseniz, onların iki ayak üzerinde yürüyebildiğini görebilirsiniz. 3 yaşında öldüğü düşünülen Dikika’nın omurga sütununun incelenmesi ile o yıllarda insan anatomisinin iki ayakla yürümek için evrimleştiği ortaya çıkıyor.

Aslında insanlar diğer primatlarla benzer omurga yapılarını paylaşıyorlar, fakat insan omurgasının alt kısımlarında daha fazla omurga bulunuyor. Bu omurgalar insanların iki ayak üzerinde yürümesini sağlıyor.

İlk insanlar ne zaman iki ayak üzerinde yürüme becerisini geliştirdi bilinmiyor, ancak 3.3 milyon yıl önce erken insanların yürüdüğü açıkça belli oluyor.