Bulmaca Oyunu Oynamak İşitme Yeteneğinizi Geliştirebilir

Yapılan bir çalışmada iz sürmeye dayalı bir oyunun, işitme kaybı olan yaşlıların işitme yeteneklerini %25 oranında arttırdığı tespit edildi.

Yaşlı oyuncular için Wii Sports’tan sonra en önemli ikinci bir gelişme olsa gerek. Yeni bir araştırmaya göre geliştirilen bir video oyunu, işitme kaybı yaşayan yaşlıların, gürültülü ortamlarda konuşmaları daha iyi takip etmelerini sağlayabiliyor.

Arka plandaki ses şiddeti artarken verilen ip uçlarıyla bulmacayı çözmeye çalışmak üzerine dayanıyor oyun. İşitme kaybı yaşayan yaşlı insanlar bu oyunu iki ay oynadıktan sonra, gürültülü ortamlarda, daha öncekine oranla %25 oranında kelimeyi daha iyi duymaya başlamışlar. İşitme cihazlarının yerini alacak bir gelişme değil ama, bu cihazların etkilerini güçlendirebilecek bir özellik taşıyor.

Polley, Whitton ve çalışma arkadaşları, işitme kaybı olan 24 kişiyi teste tabi tutmuşlar. Hepsinin de yaşı 70 civarındaymış. Sadece kelimeleri ve tam cümleleri arka planda sesler varken ne denli iyi duyabildiklerinin tespiti yapılmış ve sonra da iki gruba bölünmüş insanlar. Bir grup takip oyununu oynamış. Diğer grup bulmacanın tamamlanması için anlamsız kelimelerden oluşan cümle yapılarını akılda tutmaya dayalı hafızada tutma oyununu oynamış.

8 haftalık bir eğitim sürecinden sonra araştırmacılar, katılımcıların işitme seviyelerini tekrar test etmişler. Hafıza oyunu oynayanların işitme kabiliyetlerinde pek bir gelişme gözlemlenmemişken, takip etme oyununu oynayanların, cümleleri ve anlamsız söylemleri %25 oranında daha iyi duyabildikleri görülmüş. Üstelik onların oynadıkları oyunda konuşma değil, sadece sesler yer alıyor olmasına rağmen.

Fakat tıpkı enstrüman çalmada olduğu gibi katılımcılar pratik yapmayı kestiklerinde, bu yeteneklerini de kaybetmişler. Yaklaşık 2 ay sonra, kaydettikleri gelişmeler yok olmuş.

Bilim insanları bu oyunun insanların konuşmaları daha iyi anlamalarında yardımcı olmasının sebebini tam olarak bilmiyorlar. Ya da bundan daha iyi bir oyun tasarımı olabilir mi, konuşmayı daha iyi anlama seviyelerine ulaştırabilecek, henüz bilinmiyor. Araştırmanın oldukça dar kapsamlı ve başlangıç aşamasında olduğunu belirten araştırmacılar, bunun sinir sisteminin ne denli eğitilebilir olduğunu göstermesi noktasında oldukça önemli olduğunu belirtiyorlar.