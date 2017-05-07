Toprağın Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Öğrenme Yöntemi

Kanada'da toprağın ne kadar sağlıklı olduğunu öğrenebilmek için insanlar oldukça ilginç bir yönteme başvuruyor: iç çamaşırını toprağa gömmek!

Bildiğiniz gibi toprağın insanın elektriğini ve enerjisini alarak rahatlattığına dair inançlar günümüzde fazlasıyla yaygın ancak bazıları toprağa basarak rahatladığını söylerken bazı kişiler toprağa basma yönteminin tamamen etkisiz olduğunu söylüyor. Aslında bunun nedeni toprağa basma yönteminin işe yaramaz olması değil, muhtemelen basılan toprağın yeterince dinamik ve canlı olmaması.

Kanada'da toprağın ne kadar sağlıklı olduğuyla ilgili başlatılan bir akımda toprağı test etmek için ilginç bir yöntem geliştirildi. İnsanlar %100 pamuktan oluşan iç çamaşırlarını toprağa 15cm derinliğe gömüyorlar ve 2 ay boyunca oradan almıyorlar. 2 ay sonunda kazarak iç çamaşırlarına bakıyorlar. Eğer iç çamaşırları yırtılmış ya da çözünmüşse bu toprağın sağlıklı ve canlı olduğu anlamına geliyor ancak üstünde sadece toprak lekesi varsa bu, o konumdaki toprağın sağlıksız olduğu anlamına geliyor.

Yöntem gerçekten işe yarıyor mu bilmiyoruz ama düşününce mantıklı gelmiyor değil. Eğer siz de bu yöntemi deneyecekseniz iç çamaşarınızı gömdüğünüz yere ufak bir bayrak dikerek yerini daha rahat bulabilirsiniz. Ayrıca uzmanlar, sağlıksız olduğu anlaşılan topraklara gübre atılmasının sağlıklı bir toprak olması için yardımcı olacağını da söylüyor.