Bulunduğunuz Yerden Kazdığınızda Nereye Çıkarsınız?

Bulunduğunuz yere en uzak noktanın neresi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bunu öğrenmek için hemen aşağıdan dik bir şekilde çukur kazmaya başlayabilirsiniz. Gerçi bu sizi çok uğraştıracaktır. Bu yüzden bu siteye göz atmanızı öneriyoruz.

Yaz aylarının olmazsa olmazı, sahilde kum kazmaktır. Güzel güzel denize girmek varken küçük kardeşlerimiz ve canı sıkılan babaların kazdığı bu çukurlar, birçok insanı içine hapsedebiliyor. Peki, bu delikleri dünyanın diğer ucuna kadar kazsaydık nereye çıkardık? AntipodesMap isimli site bunu düşünmüş ve kazdığınız yerin nereye çıkacağını göstermiş. Bu yer, aynı zamanda dünya üzerinde bulunduğunuz bölgeden en uzak yer olarak gösterilebilir.

Çukur kazarak oraya ulaşabilir misiniz bilmiyoruz, ancak dünyanın iç katmanlarındaki lavlar ve çekim gücünden omlete dönmezsek, dünyanın çevresinden dönmek yerine direkt içerisinden geçebiliriz.

Tüm gerçekliği bir kenara bırakarak geçebileceğimizi düşünseydik, Türkiye’den kazmaya başladığımızda karşımıza çıkan şey pek iç açıcı olmazdı. Dünyanın %70’inin sularla kaplı olmasından dolayı birçok bölge okyanusa karşı çıkıyor. Bizim ülkemize baktığımızda da aynı şekilde bir kara parçası bulmak pek kolay değil. Sayfanın bulduğu sonuca göre Türkiye’den bir çukur kazarak dünyanın diğer ucuna çıktığımızda bizleri Güney Pasifik Okyanusu'nda, Yeni Zelanda açıkları karşılıyor.

Eğer iyi bir yüzücüyseniz, kazdığınız kumdan okyanusun ortalarına çıkarak hayatta kalabilirsiniz. Yine de sonuçta bunun bir okyanus olduğunu hatırlatıyor ve çıkmanızın çok uzun süreceğinden önermiyoruz. Bunun yerine eğimli kazarak Yeni Zelanda’ya ulaşmayı deneyebilirsiniz.