Fransa'da bir üniversitedeki araştırmacıların yaptıkları çalışmaya göre Dünya'nın yüzeyinden 1.000 km kadar derinde, yoğun bir su kütlesi bulunuyor. Bu su kütlesi hakkındaki mevcut tahminler beklenenden daha büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Bilim insanları, gezegenimizin 1.000 km kadar içerisinde, Dünya’nın çekirdeğine doğru yoğun bir su kütlesi buldular: Bu su miktarı, daha önce bulunanlardan ve yapılan tahminlerden daha büyük.

Fransız Üniversitesi Jean Monnet’taki bilim insanlarının yayınladıkları bir araştırma, yıllardır sadece bilim kurgu kitaplarında yer alan bir şeyi açığa çıkardı: Dünya’nın iç bölümünde yer alan dev okyanuslar.

Araştırmacı grubun bir üyesi olan Steve Jacobsen bu keşfin, daha önce sanıldığından çok daha fazla su rezervine sahip olduğunu gösterdiğine inanıyor. Üstelik bin kilometre derinlikte, dünyanın yüzeyiyle merkezi arasındaki mesafenin üçüncü tabakasında yer alan, bugüne kadar bulunan en büyük su kitlesinden bahsediyor.

Bu inanılmaz keşif, 90 milyondan fazla yıl önce bir volkandan fırlayan ve Brazilya’da, Juina Belediye'si tarafından Sao Luiz nehri yakınlarında bulunan tuhaf bir elmas sayesinde gerçekleşti.

Söz konusunun yapısında, ilk oluşumu esnasında meydana gelen bir eksiklik bulunuyor. Bu doğal eksiklik, elmas içerisinde sudan gelen işlevsel bir grup olan hidroksil iyonlarını barındıran sıra dışı ‘mühürlü’ minerallerin biriktiğine işaret ediyor.

Bunun yanında alt karasal katmanın mineral karakteristiğinin varlığı, bilim insanlarının söz konusu su havzasının derinliğini tespit etmelerini sağladı.

Bilim insanları bu buluşun, gezegenimizin neden tektonik tabakalara sahip olduğunu ve suyun bu tabakaların oluşumuna ne şekilde katkı sağladığını anlamamızı sağlayacağı görüşündeler.

Bu buluşun okyanusların ve Dünya’nın atmosferinin nasıl biçimlendiğini anlamamıza yardımcı olacağına inanan araştırmacılardan Jacobsen “Eğer o su orada olmasaydı, hepimiz su altında kalabilirdik” diyor.

Jacobsen’e göre bu çalışma, bilinen tüm gezegenler arasında neden sadece Dünya’nın tektonik tabakalara sahip olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak.