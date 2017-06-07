Bulut Fırtınası Fenomeninin Zihin Açan Mükemmel Görüntüleri

Fırtına dendiğinde akla yıkıcı doğa olayları ve insanın hoşuna gitmeyen manzaralar gelse de, bazen doğa büyük bir şiddete gebeyken insanın tüylerini diken diken eden manzaralar sunuyor: Bulut fırtınası görüntüleri de bunlardan birisi.

Kendisini fırtına avcısı olarak nitelendiren fotoğrafçı Mike Olbinski, fotoğraf dünyasında muhteşem bir timelapse videosu ile damga vurdu. İnsanın zihni açarken ağzını açık bırakan muhteşem görüntülerin kısa sürede viral olmasına şaşırmamak gerekiyor.

Bundan sadece 4 gün önce ABD’nin Kuzey Dokata bölgesinde yakalanan fırtına, Undulatus Asperatus olarak bilinen ve bir hayli nadir görülen dalgalı bulutların dansıyla süsleniyor. Güzellikleri kadar dehşet verici olan bulutlar, gökyüzünde dalgalanan dev bir okyanusa benziyor.

Bu dalgalı bulutlar, gün batımının kayısı kırmızısı rengiyle birleşince ortaya daha etkileyici manzaralar çıkıyor. Son 8 yıldan beri fırtınaları takip eden Olbinski, bunun şahit olduğu en muhteşem doğa olaylarından birisi olduğunu söylüyor.

Işıkları kapatın ve kulaklıklarınızı takın ve hatta mümkünse dev bir ekranda izleyebildiğiniz en yüksek çözünülürlükte görüntülerin keyfini çıkartın, iyi seyirler: