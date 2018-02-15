980 TL'lik Bulut Servisi Kısa Süreliğine %84 İndirime Girdi!

Edward Snowden'ın 'DropBox'tan daha güvenli' dediği SpiderOak bulut depolama servisi, TechDeals aracılığı ile %84 indirime girmiş durumda.

Eski Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı(CIA) ve Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi çalışanı olan bilgisayar uzmanı Edward Snowden, birkaç yıl önce yaptığı açıklama ile DropBox’un şifrelemeyi desteklemediğini ve bu nedenle güvenli olmadığını söyleyerek insanlara SpiderOak gibi daha güvenli bir bulut depolama hizmeti önermişti.

Verilerinin gizliliğine önem veren pek çok kişi Snowden’ın görüş ve uzmanlığına güvenerek DropBox’ı bırakmış ve SpiderOak’a yönelmişti fakat önemli bir sorun vardı. SpiderOak, yıllık 260 dolar (980 TL) fiyatı ile oldukça pahalı bir hizmetti. Dolayısı ile pek çok kişi bu ücreti ödememek için farklı hizmetleri tercih etmeye devam etti.

Peki şu anda durup dururken SpiderOak konusunu neden tekrar açtık? Çünkü bu güvenli bulut depolama hizmeti TechDeals aracılığı ile %84 indirime girmiş durumda. Buraya tıklayarak 1 yıllık 2TB SpiderOak aboneliğini 260 dolar yerine yalnızca 40 dolar (150 TL) ödeyerek elde edebilirsiniz.

Kısaca SpiderOak: