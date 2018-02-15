980 TL'lik Bulut Servisi Kısa Süreliğine %84 İndirime Girdi!

Eski Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı(CIA) ve Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi çalışanı olan bilgisayar uzmanı Edward Snowden, birkaç yıl önce yaptığı açıklama ile DropBox’un şifrelemeyi desteklemediğini ve bu nedenle güvenli olmadığını söyleyerek insanlara SpiderOak gibi daha güvenli bir bulut depolama hizmeti önermişti.
Verilerinin gizliliğine önem veren pek çok kişi Snowden’ın görüş ve uzmanlığına güvenerek DropBox’ı bırakmış ve SpiderOak’a yönelmişti fakat önemli bir sorun vardı. SpiderOak, yıllık 260 dolar (980 TL) fiyatı ile oldukça pahalı bir hizmetti. Dolayısı ile pek çok kişi bu ücreti ödememek için farklı hizmetleri tercih etmeye devam etti.
Peki şu anda durup dururken SpiderOak konusunu neden tekrar açtık? Çünkü bu güvenli bulut depolama hizmeti TechDeals aracılığı ile %84 indirime girmiş durumda. Buraya tıklayarak 1 yıllık 2TB SpiderOak aboneliğini 260 dolar yerine yalnızca 40 dolar (150 TL) ödeyerek elde edebilirsiniz.
Kısaca SpiderOak:
- İşletim sistemi fark etmeksizin dosyalarınızı tüm cihazlarınızda eş zamanlı olarak senkronize edebilirsiniz.
- Web tabanlı arayüzü sayesinde dosyalarınızı güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz.
- Tekil dosyalarınız için geçici ve kendi kendini yok eden bağlantılar oluşturabilirsiniz.
- SpiderOak ONE sunucuda saklanan hiçbir şifre ve dosya hakkında bilgi erişimine sahip değildir.