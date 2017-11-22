Uçakların arkasında kalan bulutumsu izleri yok eden bir cisim, sosyal medyanın yeni tartışma konusu oldu.

Tanımlanamayan cisimler, esrarengiz bir şekilde gelişen olaylar insanların her zaman ilgisini çeker. Aralarından bazılarının ‘düzmece’ oldukları birkaç detayla birlikte kendisini belli ederken bazıları gerçekten de insanı ikilemde bırakabiliyor. SuspectSky isimli YouTube kanalı, bu anlamda izleyenleri tedirgin edebilecek potansiyele sahip bir video yayınladı.

Videoda parlak bir nokta görülüyor ve bu nokta, uçaktan kalan izin içine doğru girerek bir kısmını eritiyor. Bazıları videodaki nesnenin tartışmasız bir UFO olduğunu iddia ederken bazı kimseler ise bunun bir montaj olduğu görüşündeler.

Sizleri bu tartışmayı başlatan video ile baş başa bırakıyorum.