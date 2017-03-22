Çinliler, inanılmaz düzeyde abartılı bir davranışta bulunarak Pekin'deki bir parka, tuvalet kağıdı kullanımı için "yüz tanıma teknolojisi" yerleştirdi.

Medyada çıkan haberlere göre Pekin'de bir parkta, yüz tanıma özelliğine sahip tuvalet kağıdı dağıtıcıları ziyaretçilerin gereğinden fazla tuvalet kağıdı almasını önledi. Cennet Tapınağı'ndaki makineler, sabit uzunlukta tuvalet kağıdı dağıtmadan önce ziyaretçilerin yüzlerini tarıyor.

Söz konusu mekan, büyük miktarda tuvalet kağıdı kullanımı ile ziyaretçilerin uğrak yeri. Bunun üstüne bazı Çinliler arasında sosyal zarafet eksikliği üzerine yeniden ateşli bir tartışmaya başladı.

Park yetkilileri, teknolojiyi ziyaretçilere paylaşmak için halk tuvaletlerine altı makine yerleştirdi. Erkekler ve kadınlar için ortalama yüksekliklere yerleştirilen yeni makineler, her kişiye yaklaşık 60 ila 70 cm ölçülerinde tuvalet kağıdı dağıtıyor. Park sözcüsü Pekin Wanbao "Acil tuvalet kağıdı isteyen konuklarla karşılaşırsak ve midesel problemlere yüzleşiyorlarsa, personelimiz doğrudan tuvalet kağıdı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu makinelerdeki Çin cihazları, ziyaretçilerin taramadan önce gözlüklerini ve şapkalarını çıkarmalarını istiyor. Parkın ayrıca tuvalet kağıdını bir kattan iki kata yükselttiğini vurgulamamız şart.

Her nedense, BBC muhabirleri tuvaletleri ziyaret ettiğinde makineler kapatıldı. Bir personel, o gün parkta az ziyaretçi olduğu için bunun gerçekleştiğini savundu ve inandırıcılık konusundaki seviyeyi dibe indirdi.

Bu ayın başlarında Çin medyası, Temple of Heaven parkının ziyaretçilerinin aşırı miktarda tuvalet kağıdı kullandığını ve bazı ziyaretçilerin çuvallarını doldurduklarını iddia etti. Park, bu sorunun yıllardır farkındaydı ve artık bir çözüme kavuşturmuş gibi görünüyorlar.