Bundan Sonra Destiny 2'yi Ücretsiz Olarak Deneyebilirsiniz!

Activision, kendi oyununa ne kadar güvendiğini göstermek için oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak deneyebileceğinizi duyurdu.

Bu yılın en iddialı oyunları arasında yer alan Destiny 2, üç büyük platformda (PS4, Xbox One ve PC) deneme aşaması sunmaya başladı. 28 Kasım, yani bugünden başlayacak yeni düzenlemeye göre bundan sonra Destiny 2’yi satın almadan önce deneyebileceksiniz.

Ücretsiz deneme sürümünde iki farklı alan yer alacak. Bunlar; dünyadaki Avrupa Ölüm Bölgesi (EDZ) ve Titan uydusu olacak. Oyuncular, bunların dışında Farm sosyal alanını ziyaret edebilecekler.

Çok oyunculu yarışmalara, klanlara ve çok daha fazlasına katılabildiğiniz ücretsiz deneme süresi, toplamda 7 seviye yükselmenize olanak tanıyor. Diğer oyunlarda olduğu gibi bu deneme sürümünün ardından oyundan çok memnun kalırsanız, sıfırdan başlamak yerine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

PS4, Xbox One gibi konsollardan oyuna ulaşmak kolay, ancak eğer bir PC kullanıcısıysanız oyuna Battle.net platformu üzerinden ulaşıyorsunuz. Ama bu platform Blizzard’ın dediğinizi işitiyorum, ancak hatırlatmam gerekirse Destiny 2’yi yapan Activision firması ile Blizzard firmaları ortak. Anlayacağınız, Call of Duty’yi yapanlarla World of Warcraft’ı yapanların tek bir para kaynağı var.