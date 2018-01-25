Reddit’in son döneminde en ünlü konusu haline gelen yapay zeka destekli sahne porno üretme trendi katlanarak devam ediyor. İnsanlar, ürettikleri sahne porno videoları Reddit üzerinden paylaşıyorlar.

Aralık ayında “deepfakes” isimli bir Redditor, yapay zekaların sanatçıların yüzünü alıp porno yıldızlarına aktarabileceğini keşfetti. Gal Gadot, Maisie Williams, Taylor Swift gibi pek çok ünlüyü alıp bu ünlüleri bir porno yıldızı gibi gösteren yapay zeka, aradan geçen sürede çok yoğun taleple karşılaştı. Yüzlerce insan, kendi yapay zeka destekli porno içeriklerini hazırlayarak bunu Reddit üzerinden paylaştılar.

Yapay zekaların başarısını gören insanlar, yapay zeka destekli sahte porno üreten uygulamaya yöneldiler. Bu yönelme sonucunda uygulamada bulunan yapay zeka daha fazla veriye sahip olduğu için bu işi daha iyi yapmaya başladı. Son dönemde iyiden iyiye ikna edici sonuçlar elde etmeye başlayan yapay zeka, bu hızla ilerlerse yakında porno sektörü çok farklı bir sürece girebilir.

Son olarak yine yapay zeka tarafından hazırlanan Daisy Ridley’nin videosu bunu doğruluyor. FakeApp uygulaması ile oluşturulan bu video, bir porno yıldızı ile modern Star Wars serisinin başrol ismini bir araya getiriyor. Son zamanlarda bu amaç için oluşturulan uygulamalar, bu konuda hiç tecrübesi olmayan insanların bile benzeri görsel veya videolar oluşturmasını sağladı.

Deepfakes tarafından geliştirilen FakeApp, teknoloji ve yazılımla ilgisi olmayan kişilerin bile kullanabileceği şekilde geliştirildi. Böyle bir güç normal olarak başta ünlüler olmak üzere pek çok kişiyi korkutuyor. Şu anda bir videonun sahte olduğunu anlayabiliyoruz, ancak bu sistemin geliştiği düşünüldüğünde çok yakında bu videoları ayırt etmekte zorlanabiliriz.

Peki, sizce yapay zekaların bu şekilde evrimleşmesi ileride ne gibi sonuçlar doğurabilir? İleride internette tek bir fotoğrafı olan insanın bile yapay zeka destekli pornoları yayınlanabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.