Burger King, Google Home için yeni bir reklam filmi yayınladı. Ancak reklamdan 3 saat sonra Google bu özelliği kapattı.

Türkiye dahil dünyanın birçok bölgesinde bulunan Burger King, ünlü burgeri Whopper için yeni bir reklam yayınladı. Google’ın ev asistanı Google Home’a, “What is the Whopper burger?”(Whopper Burger nedir?) diye soran Burger King çalışanı cevap almadan video bitiyordu. Google bu reklam yayınlandıktan üç saat sonra yanıtları devre dışı bırakarak Burger King ile ortak iş yapmadığını akıllara getirdi.

Bugünden itibaren Google Home’a Whopper Burger’ı sorabildiğiniz belirli Whopper Burger alanlarında istendiğinde yanıt vermeyecek. Burger King reklamı yayınladıktan sonra birçok kullanıcı, Whopper’ın Vikipedi sayfasındaki girişi düzenlemiş ve arama yapan kullanıcıların karşısına, “kansere neden olan burger”, “çikolatalı şeker”, troll-tastic” gibi açıklamalar çıkmıştı. Vikipedi şu anda bu girişi kilitledi ve değişikliklerin yalnızca yetkili yöneticiler tarafından yapılmasına izin verdi.

Burger King’in videoda anlatmak istediği şeyin, çalışanlarının Whopper Burger’ın içerisinde yer alan malzemeleri anlatmaya sürekli zaman bulamadığını ve bunun için Google Home’a sorabileceğinizi belirtiyor. Ancak bunu yaparken Google ile ortak çalışmayınca işler ters gitmiş gibi gözüküyor.