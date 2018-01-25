Ağ Tarafsızlığı Kaldırılırsa Nasıl Hamburger Alırsınız?

ABD’nin Federal İletişim Kurumu FCC, 2017’nin sonlarına doğru internet kullanıcılarının eşit oranda hizmet almalarını sağlayan ağ tarafsızlığı ilkelerini kaldırma kararı almıştı. Dünyaya emsal olacak bu karara, Burger King eğlenceli bir dille eleştiri getirdi.

Karnınız acıktı ve yemek yemek için size en yakın olan Burger King şubesine gittiğiniz. Eğer yakınınızda Buger King yoksa başka bir yere gittiniz. Sonuç olarak önce yemeğinizin ücretini ödediğiniz ve ardından kasa önünde siparişinizi beklediğiniz bir yer düşünün.

2018’de internet kullanımının adil bir şekilde dağılımını sağlayan “ağ tarafsızlığı ilkeleri” kaldırılması, ABD hükümeti içinde ciddi tartışmalara neden oluyorlar. Hatta kararın mimarı olan FCC Başkanı Ajit Pei, konuyla ilgili hiç bir soruyu yanıtlamıyor.

Kararın karşısında duran ABD’li senatörler ellerinden geleni yapıp ağ tarafsızlığı için savaşmaya çalışıyorlar. Bu karar, aynı zamanda internet ilkeleri konusunda ABD’yi emsal olan ülkeler konusunda da önemli ve hemen aşağıdaki içerikte bu konudan bahsetmiştik.

Ne kadar para o kadar hızlı Whopper:

Eğer ağ tarafsızlığı ilkeleri tam anlamıyla kaldırılırsa internet hizmetini dağıtan şirketler, ücretlendirmeler konusunda tamamen özgür kalacaklar. Bu durumda ne kadar para, o kadar hızlı internet anlayışını beraberinde getirecek. Yani çok para veren interneti daha kaliteli kullanmaya başlayacak.

Aslında günümüzde de bu durumun böyle olduğunu, ne kadar çok fatura ödersek o kadar hızlı internete sahip olduğumuzu düşünebilirsiniz. Ancak ağ tarafsızlığı ilkeleri, tüketicilerin cebinden daha çok para çıkmasına engel oluyor. Konuyu daha iyi anlamak için Burger King’in reklamını izlemekte fayda var:

Ağ tarafsızlığının sıradan vatandaşlar için ne anlama geleceği muhtemelen daha kolay anlatılamazdı. Paranızı ödeyip yemeğinizi beklediğiz kasada, sizden sonra gelen müşterinin daha çok para ödeyerek yemeğini sizden önce aldığını hayal edin. Üstelik sizin yemeğiniz hazırken, kasada bekletiliyor ve bekleme sürenizi daha çok para ödeyerek azaltabiliyorsunuz.

Reklamdaki müşterilerin ne kadar çok sinirlendiklerini görmüşsünüzdür. İhtiyaçlarımız için bedel ödemek ve vaktinde karşılayamamak duygusal bir durumdur. Ağ tarafsızlığı ilkelerinin kaldırılması belki de başta sadece ABD’li vatandaşları ilgilendirecek. Ancak zamanla diğer ülkelerin FCC’ye denk düşen kurumları tarafından benzer kararlar alınabilir.

Buger King’in reklamla birlikte duyurduğu Save the Net isimli imza kampanyasına şuradaki bağlantıdan ulaşabilirisiniz.