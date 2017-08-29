Burger King Kendi Para Birimini Yaratıyor!

Dünyanın ileri gelen fastfood restoran zincirlerinden birisi olan Burger King, Rusya'da kendi kripto para birimi olan Whoppercoin'i çıkarmaya hazırlanıyor.

Son aylarda Bitcoin başta olmak üzere sanal para birimlerini gün içerisinde daha çok duymaya başlamıştık. Sanal para birimlerinin takibi yapılamadığı için kripto para birimi olarak da anılabiliyor.

Gelecek günlerde Burger King Whoppercoin isimli en lezzetli kripto para birimini bizler ile tanıştaracak. Oldukça popüler kripto para birimlerinden birisi olan Ethereum gibi Waves’in blok zincirinde oluşturulacak olan Whoppercoin kripto para birimi, yaklaşık 1 milyar adet olacak.

Rusya'da bulunan yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Burger King, yeni kripto para birimini Whopper Burger alan müşterilerine hediye edecek. Bir sadakat programı gibi görünen bu proje müşterileri mutlu edebilir. Çünkü kazanılan Whoppercoin'ler yine Burger King restoranlarında geçerli bir para birimi olacak. Kullanım detayları hakkında henüz fazla bir bilgi bulunmuyor. Sadece Rusya'da olacağı gözüken kripto para birimi, ilerleyen zamanlarda başka ülkeler için de geçerli olabilir.

Ülkeler ve markalar kendi kripto para birimlerini oluşturmaya durmaksızın devam ediyorlar. İleride kripto para birimleri hayatımızda büyük rol oynayacak gibi görünüyor.