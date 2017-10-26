Fast food sektörünün dünya çapındaki iki devi olan Burger King ve McDonalds arasındaki gerilim, Burger King’in “Korkunç Palyaço” misillemeleriyle gittikçe kızışıyor. Bu reklamları izlemek bile büyük bir keyif.

McDonals’ın evrensel sembolü ve marka karakteri olan palyaço Ronald McDonals, dişli rakibi tarafından uzun yıllardır korkutucu ve ürpertici bir şekilde ele alınıyor. Açıkçası, bu strateji hiç yaşlanmayan ve yaratıcılığa oldukça açık reklam kampanyaları üretmek için mükemmel gözüküyor.

Geçtiğimiz aylarda vizyona giren IT (O) filminin Almanya’daki gösterimlerinde, hikayenin asıl karakteri ve bir palyaço olan Pennywise’ı kullanarak gerilimin fitilini ateşleyen Burger King, bu kez ABD kültürünün önemli bir parçası olan Cadılar Bayramı için hem bedava hamburger verecek hem de McDonals’ın maskotunu yerden yere vuracak.

Reklam filminde genç bir arkadaşımızın akşam saatleri geldiğinde palyaçolardan köşe bucak kaçtığını ve bir Burger King restoranına sığındığını görüyoruz. Peşindeki palyaçolardan son derece ürken genç arkadaşımız, restoran içerisinde de palyaçolar tarafından rahatsız ediliyor.

İşte bu noktadan sonra bütün olaylar patlak veriyor: Burger King’in tüm dünyada yok sattığı Whooper hamburgerlerini yemek için restorana gelen palyaçolar, aslında Cadılar Bayramı kampanyası için kostüm giymiş sıradan insanlar. Çünkü Burger King, ABD’nin birkaç eyaletinde 31 Ekim akşamı palyaço kıyafetiyle restorana gelen müşterilerine ücretsiz Whopper verecek.

Kameraya gözüken son palyaçonun Ronald McDonald’a benzemesi ise oldukça nükteli bir gönderme olmuş çünkü kendisi öfkeli bir şekilde “Whopper’ımı istiyorum!” deyince bombayı patlatıyor. Sonrasında ekrana gelen slogan ise McDonals’a bir darbe daha vuruyor: “Bir palyaço gibi gelin, bir kral gibi yiyin”

Burger King’in bu kampanyası ABD’nin Boston, Los Andgles, Austin ve Salt Lake City şehirleriyle sınırlı.

Korkunç palyaço temalı misillemeler, anlaşılan o ki ilk değil ve sonu gelmeyecek. Eğlenerek izliyor, takip ediyoruz :)