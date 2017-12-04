Burger King, Türkiye’de Facebook Messenger Üzerinden Sipariş Almaya Başladı!

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Faaliyetlerini TAB Gıda bünyesinde gösteren Burger King, artık Facebook Messenger üzerinden de sipariş almaya başladı.

Facebook, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği F8 konferansıyla birlikte yeni bir özelliği duyurmuştu. Bu özellikle birlikte Facebook Messenger’a eklenen botlar sayesinde sisteme dahil olan şirketler, kullanıcılardan sipariş alabileceklerdi. Aradan 1,5 yıllık bir süre geçti ve Messenger, bu şekilde gıda sektöründe bulunan birçok şirketin bu hizmetten faydalanmasını sağladı. Şimdi ise bu şirketlerin arasına bir yenisi eklendi: Burger King.
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Son dönemde McDonald’s ile yaşadığı tatlı sert sürtüşmeleri sebebiyle adını teknoloji dünyasında da sık sık duyduğumuz Burger King, bundan sonra Türkiye’deki Facebook Messenger kullanıcılarından da sipariş alacak. Online sipariş sitesi Tıkla Gelsin’e bağlı olan bu sistem sayesinde Facebook kullanıcıları, Messenger’dan çıkmadan Tıkla Gelsin’e üye olup diledikleri zaman sipariş verebilecekler. 

Etiketler: facebook, facebook messenger, burger king
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