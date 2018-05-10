Burgonya Kırmızısı Galaxy S9 İlk Kez Ortaya Çıktı!

Samsung, ilk kez Galaxy S8 ile piyasaya sürmüş olduğu Burgonya Kırmızısı renginin ilgi görmesi üzerinde şimdi de Galaxy S9 için Burgonya Kırmızısı versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bir amiral gemisini tanıttıktan birkaç ay sonra yeni bir renk seçeneğini piyasaya sürmek, akıllı telefon üreticileri için gelenek haline gelmeye başlamış durumda. Gelenek haline gelen bir başka unsur ise kırmızı renkli modelleri sonradan piyasaya sürmek.

İlk olarak geçtiğimiz yıl Apple, iPhone 7 için piyasaya çıkışının üzerinden 6 ay kadar geçtikten sonra Product Red’i satışa çıkarmıştı. Ardından Samsung, Galaxy S8 için Burgundy Red (Burgonya Kırmızısı) modelini satışa sundu.

Aynı döngü bu yıl da gerçekleşti. Apple, tanıtımının üzerinden aylar geçtikten sonra iPhone 8 için Product Red’i satışa koydu. Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise Galaxy S9 için Burgundy Red versiyonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Daha önce gerçekleştirdiği sızıntılarla dikkatleri üzerinde çekmeyi başaran Ice Universe, yeni Burgundy Red Galaxy S9’un gerçek fotoğraflarını Twitter üzerinden yayınladı. Fotoğraflar biraz düşük çözünürlüklü olsa da gerçek oldukları söylenebilir.

Burgundy Red Galaxy S8 fazlasıyla beğenilse de yalnızca Asya’daki bazı pazarlarda satışa sunulmuştu. Samsung’un bu yıl da benzer bir politika izlemesi muhtemel. Fakat şirket, satışlarını canlandırmak amacı ile bu özel versiyonu Avrupa’da da satışa sunabilir.