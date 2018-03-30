Burnout Paradise Remastered Oyunu İndirime Girdi

2008 yılında piyasaya sürülen ve oyuncular tarafından epey beğenilen yarış konseptli oyun Burnout Paradise, 2018 yılında remastered versiyonu ile tekrar oyuncuları ile buluşuyor.

2008 yılında oyuncular için ilk kez piyasaya sürülen ve oldukça büyük beğeni alan yarış oyunu Burnout Paradise'ın geçmiş günlerde 'remastered' sürümü çıktı. 2018 yılında çıkan bu oyun PSN ve XBox'larda çıkar çıkmaz indirime girmiş vaziyetteyi ancak PSN ve Xbox Türkiye bu indirimi şu an bizler için yapmamış durumda.

Electronic Arts’a bağlı bir stüdyo olan Criterion Games'in oyunu, 16 Mart 2018 tarihinde satışa sunuldu. Oyunu PC, Xbox One ve PS4 üzerinden oynayabilirsiniz. Burnout Paradise Remastered, orjinal oyunun yanında ek içerikler de sundu. Ayrıca oyun PS4 Pro ve Xbox One X’de 4K 60 FPS ile çalışabiliyor.

Burnout Paradise'ın geliştirilmiş oyun dokularına ve ışık efektlerine ihtiyaç duyup duymadığına ancak oyunun oyuncuları karar verebilir. İnanılmaz derecede eğlenceli bir araba sürüş deneyimini yaşayabileceğiniz bu oyunu -ister yenilenmiş versiyonu ister eskisi- denemeden geçmemelisiniz. Oyunun 'remastered' versiyonu, bu ayın başlarında PS4 ve Xbox One'da 40 dolara piyasaya çıkmıştı, ancak gelen indirimle birlikte şu anda 30 dolar karşılığında satılıyor. Oyunu almak istiyorsanız eğer, Xbox Live fiyatı ₺160,75 ve PSN'den ₺164 karşılığında satın alabilirsiniz.