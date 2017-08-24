Türkiye’den Çıkacak Astronotlar İçin İlk Adım Atıldı!

Temelleri Bursa’da atılan ve dünyanın ilk 5 uzay ve havacılık merkezlerinden birisinin olacağı söylenen Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) ilk milli astronotlarımız yetişecek.

TÜBİTAK desteği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yaptırılacak Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin (GUHEM), 13 bin metrekarelik kapalı bir alana inşa edilecek. İçerisinde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim düzeneklerinin sergileneceği GUHEM, toplam 125 milyon TL’ye mal olacak.

Türkiye’nin 1., 2. ve 3. sanayi devrimini kaçırdığını, fakat 4. sanayi devrimini yakalama fırsatının hala olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bu merkezin kurulmasını gençlerimizde bilime teknolojiye uzay ve havacılığa merak uyandırması açısından önemli görüyorum. Belki 20 yıl sonra 'Türkiye'nin havacılıkta en iyi şehri hangisi' derseniz ben size Bursa derim" şeklinde konuştu.

Milli astronotlar için ilk adım niteliği taşıyan bu atılımın ardından ülkemizin uzay ve havacılık alanında ne kadar eksik kaldığını ‘ABD'de uzay ve havacılık alanında çalışan insan sayısı 260 bin, biz de ise 1000’in altında’ diyerek özetleyen Işık, "Bu noktada özellikle bu tesisi son derece önemsiyoruz. Çağ uzay çağı. Uzay yolculukları başlıyor. Pek çok yeni çalışma var. Uzay çalışmalarının hukuku oluştu. Önümüzdeki süreçte dünyada insanların en fazla kafa yoracağı alanlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

GUHEM projesinin kendilerini bir hayli heyecanlandırdığını söyleyen Bakan Işık, son olarak şunları söyledi: "Bugün temel atmasını yapıyoruz. Bu tesis bittiğinde içerisindeki düzenekler yerleştirildiğinde çocuklarımız bu alana büyük bir ilgi duyacaklar. Gökmen projesi büyük bir kararlılıkla hayata geçecek."