Xiaomi Redmi S2'nin Resmi ve Sızdırılmış Fotoğrafları Geldi!

Geçtiğimiz haftalarda donanım özellikleri ortaya çıkan ve 10 Mayıs'ta duyurulacak olan Redmi S2'ye ait yeni fotoğraflar geldi.

Çin'in en ünlü iki akıllı telefon üreticisinden biri olan Xiaomi, giriş ve orta segment telefonlarını merakla bekleyenler için geliştirdiği Xiaomi Redmi S2'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda donanım özelliklerini sizlerle paylaştığımız Redmi S2'ye dair yüksek çözünürlüklü görseller geldi.

Dilerseniz telefonun bilinen özelliklerine bir göz atalım:

Ekran: 5.99-inç, 18:9, 720x1440 piksel HD+

5.99-inç, 18:9, 720x1440 piksel HD+ Arka Kamera: 12MP + 5MP

12MP + 5MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşlemci: Snapdragon 625

Snapdragon 625 Hafıza: 2/3/4 GB RAM, 16/32/64 GB Depolama Alanı

2/3/4 GB RAM, 16/32/64 GB Depolama Alanı Batarya: 3080 mAh

3080 mAh OS: Android 8.1

Yayınlanan özellikler oldukça tatminkar ve bütçe dostu bir telefon için yeterli düzeyde. Bununla birlikte keyfinizi kaçırabilecek bir haberimiz var: Çok büyük bir sürpriz olmazsa, cihazda 3.5mm jack girişinin bulunması beklenmiyor. Keza yayınlanan fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere telefonda giriş yok. Bununla birlikte cihazın kenarında yer alan, ses açma ve kapama gibi fiziksel tuşlar bulunmaya devam edecek.

Xiaomi'nin takviminde herhangi bir değişiklik olmazsa, cihaza dair -fiyatı da dahil olmak üzere- bütün detaylar 10 Mayıs'ta Xiaomi tarafından duyurulacak. Cihazın uygun fiyatı, ön ve arka kamerasında 'portre modu' desteği ile büyük ilgi çekmesi bekleniyor.